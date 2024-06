[Communiqué] 5ème circonscription : Génération Ecologie appelle à voter Jean-Hugues Ratenon

Le communiqué :

Dans la 5ème circonscription de La Réunion, qui correspond grosso modo à la micro-région Est de l’île, le risque est grand de voir élire demain un député d’extrême droite. En effet, lors des dernières élections européennes, le vote d’extrême droite a été particulièrement élevé. De plus, la macronie de Saint-Benoit a décidé de présenter une candidature de division dans un objectif délibéré de faire perdre le député sortant Jean-Hugues Ratenon, pourtant investi par le Nouveau Front Populaire. Or l’Est, déjà déshérité, ne mérite pas la double peine avec l’élection d’un député Rassemblement National.

Génération Ecologie, membre du Nouveau Front Populaire, ne peut se résoudre à un tel scénario catastrophe. Face à quelques diviseurs, Génération Ecologie La Réunion assume ses responsabilités et appelle sans ambiguïté tous les électrices et les électeurs de ce territoire à voter en masse dès le 1er tour pour Jean-Hugues Ratenon qui n’a pas démérité par ses interventions et actions sur le terrain, dans les médias et à l’Assemblée nationale en faveur des Réunionnaises et des Réunionnais, en particulier des plus modestes d’entre nous.

Les écologistes font le choix de Jean-Hugues Ratenon car il a exprimé une volonté politique forte en exigeant que les intercommunalités du Nord et de l’Est travaillent à un projet couplé reliant Saint-Benoit à Saint-Denis par un transport sur voie ferrée. Sortir du tout-voiture et du coma circulatoire entre Saint-Denis et Saint-Benoit est un impératif politique et du mieux vivre dans l’Est de La Réunion. Les électrices et les électeurs de ce territoire peuvent compter sur ce député d’action qui mène d’or et déjà la bataille du rail. Réélu demain, Jean-Hugues Ratenon peut compter sur la mobilisation de Génération Ecologie pour faire revivre le train et tous ses avantages pour la population réunionnaise.

Rajoutons que dans son rapport de conclusion de la mission d’information sur l’autonomie énergétique des Outre-mer, Jean-Hugues Ratenon a proposé des solutions permettant de sortir des énergies fossiles et d’une dépendance énergétique des territoires des Outre-mer, d’aller vers un déploiement avancé des énergies renouvelables. Le parlementaire sortant a également dénoncé la fausse bonne idée des voitures électriques qui ne sont pas une solution écologique depuis leur fabrication et qui nécessitent un processus de recyclage tout comme les batteries et les panneaux solaires usagés.

Le 30 juin 2024, électrices et électeurs de la 5ème circonscription, faisons le choix d’un député conscient des enjeux écologiques et sociaux, mobilisons nous face au poison de la division, faisons barrage à l’extrême droite, votons en masse pour Jean-Hugues Ratenon, le candidat du Nouveau Front Populaire.

Vincent Defaud, Responsable Outre-Mer pour le Conseil National de Génération Ecologie et Référent Départemental de Génération Ecologie La Réunion