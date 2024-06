[Communiqué] 3ème circonscription : Génération Ecologie appelle à voter Alexis Chaussalet

La 3ème circonscription de La Réunion qui comprend les communes du Tampon, de L’Entre-Deux, de Cilaos et le territoire de La Rivière est grandement menacée. En effet, au vu des résultats des élections européennes du 09 juin dernier, cette circonscription risque de tomber dans l’escarcelle de l’extrême droite. Pour nous, républicains authentiques, il est impossible d’envisager cette hypothèse et c’est en conscience que Génération Ecologie La Réunion apporte son soutien au candidat le mieux placé qui est celui du Nouveau Front Populaire auquel Génération Ecologie appartient. Il s’agit d’Alexis Chaussalet, qui déjà aux élections législatives de 2022 a échoué de peu à l’accès à la députation. Il est hors de question que cette mésaventure se renouvelle. Ne comptez pas sur Génération Ecologie pour jouer aux apprentis sorciers. Nous prenons nos responsabilités pour faire un barrage efficace face à l’extrême droite.

Surtout qu’Alexis Chaussalet partage de nombreux engagements avec les militants écologistes. Il s’est par exemple fortement impliqué dans un collectif citoyen et culturel en faveur du bien manger créole, de la valorisation de la gastronomie péi, de nos terroirs, en circuit court, contre la prolifération des multinationales de la malbouffe sur nos territoires . C’est un combat que partage Génération Ecologie tout comme celui d’une agriculture biologique locale et saine sans pesticides ni produits chimiques respectueuse de notre environnement et de notre santé assurant notre souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire de notre île.

Par ailleurs, conscient des enjeux d’approfondissement d’une démocratie de proximité, Alexis Chaussalet saura reprendre à l’Assemblée et auprès des autorités compétentes la relance du processus pour ériger La Rivière en tant que 25ème commune de l’île. C’est une revendication forte non aboutie des citoyennes et des citoyens rivièrois.

Alexis Chaussalet peut compter sur la détermination et l’implication totale des militantes et militants écologistes dans cette courte mais intense campagne. Nous vivons un moment historique. Ne ratons pas notre rendez-vous avec l’Histoire.

Le 30 juin 2024, électrices et électeurs de la 3ème circonscription mobilisons-nous, faisons barrage à l’extrême droite, votons en masse pour Alexis Chaussalet, le candidat du Nouveau Front Populaire et sa suppléante rivièroise Nadine Marée.