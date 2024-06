[Communiqué] 2e édition des Nuits des Forêts à La Réunion

Pour la seconde fois, Les Nuits des forêts se déroulent à La Réunion. Sources d’inspiration ancienne et infinie, les arbres et les forêts ont toujours peuplé nos imaginaires, et sont aujourd’hui plus que jamais les symboles de la mémoire de nos ancêtres, des luttes citoyennes et de nos espoirs. Rassembler les univers de la forêt et de la culture, c’est inviter forestiers, professionnels, associations, artistes, experts, scientifiques, penseurs et philosophes à se rencontrer, à transmettre leurs précieux savoirs et partager leur regard sur la forêt.

Cette 2ème édition des Nuits des forêts à La Réunion est une nouvelle expérience sensible et poétique que nous proposons dans 6 forêts de la Réunion. De l’étang de Saint-Paul à la Forêt des nuages, en passant par la rivière Saint-Denis, la forêt du Maïdo ou encore la forêt des hauts de Trois-Bassins, nous invitons le public à (re)découvrir ces espaces avec un nouveau regard et une perception différente des enjeux qui les traversent.