Chasse tangue : Un braconnier pris en flagrant délit, l’animal libéré par les gendarmes

Malgré des éléments troublants le mettant en cause, Alain T., 62 ans, avait tenté de convaincre la cour qu’il avait eu affaire à un adolescent très insistant qui se fichait de la différence d’âge et qu’il avait « baissé la garde ». Le professeur d’art martial, mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans, décrit par les experts comme un homme aux orientations sexuelles perverses incapables de se réinsérer sans présenter un risque de récidive, n’a pas eu gain de cause.