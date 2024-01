Céline Sitouze : La conseillère municipale ignore ce que fait la vice-présidente de la Région

Il y a 3h de cela, la vice-présidente de la Région a publié plusieurs photos d’elle : « Je suis allée remercier les employés de l’association APSM pour leur solidarité avec les équipes de l’environnement de la Ville de Sainte-Marie ». Jusque-là, pas de souci, elle ne fait que son travail d’élue d’opposition à la majorité municipale sainte-marienne.

Là où le bât blesse, c’est d’abord qu’on me dit qu’on ne l’avait pas vue sur le terrain jusque-là. L’alerte a été levée depuis plus de 24h et c’est sa première apparition. Sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Alors que les équipes municipales se démènent depuis la levée de l’alerte violette par le préfet…

Mais surtout, la vice-présidente de la Région ignore avec sa main droite ce que fait sa main gauche.

Dans la suite de son post, elle écrit : « Ces équipes financées par la Région Réunion, permettront de nettoyer la ville plus vite ! ».

A croire que la conseillère municipale d’opposition ne sait pas ce que fait la vice-présidente de la Région…

Sollicité par les services municipaux de Ste-Marie, le président de l’APSM avait répondu : « La Région ne nous autorise pas à déployer nos dispositifs emplois verts afin de prêter main forte à la Commune pour le nettoyage des quartiers ».

Et pour confirmer ses dires, il avait joint un mail de la Région : « Conformément à nos délibérations en vigueur, nous tenons à vous informer que votre demande (NDLR : de prêter main forte aux employés communaux) ne peut être approuvée. Nos décisions et attributions en matière d’emploi vert, financés par l’État et la région, sont strictement encadrées par des sites bien délimités et respectent les limites prévues par notre cadre légal. Il est essentiel de souligner que ces emplois verts ne sont pas destinés à se substituer aux agents communaux en place ».

Ne dites pas à mes parents que je suis vice-présidente de la Région, ils me croient conseillère municipale d’opposition à Ste-Marie…