CASUD : Reprise des transports scolaires pour la rentrée

Cependant il est possible que pour certaines lignes et compte-tenu de l’état des routes et chemins (cassés, présence de ligne électriques,…) que les transports soient perturbés.

Les parents d’élèves sont également invités à se tenir informés de l’ouverture ou fermeture des établissements pour le lundi 22 (sur les sites d’information des mairies, de l’académie de La Réunion ou dans les médias).