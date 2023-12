Cadeaux de Noël : Faut-il encore utiliser des papiers cadeaux ?

En cette veille de Noël où les enfants -et les plus grands- vont recevoir quantité de cadeaux, tous emballés dans de magnifiques papiers cadeaux, la question de l'utilité de ces emballages se pose sous le regard nouveau de la crise climatique imposant la fin des gaspillages.

Est-il vraiment nécessaire d’emballer les cadeaux de Noël dans de magnifiques papiers cadeaux qui ont vocation à finir déchirés et à la poubelle? Si la question aurait pu paraitre saugrenue il y a quelques années, elle peut raisonnablement se poser aujourd’hui à l’heure de la chasse aux gaspillages.

Et il est vrai que les papiers cadeaux peuvent être considérés comme un gaspillage, principalement en raison de leur utilisation unique et de leur potentiel impact environnemental.

Les papiers cadeaux sont en effet généralement utilisés une seule fois, ce qui signifie qu’ils sont produits, utilisés brièvement, puis jetés, contribuant ainsi au gaspillage de ressources.

La production de papier nécessite des ressources naturelles telles que les arbres, l’eau et l’énergie. L’utilisation de ces ressources pour créer des emballages jetables peut sembler inutile d’un point de vue environnemental. D’autant qu’après utilisation, les papiers cadeaux sont souvent jetés, ce qui contribue à la quantité croissante de déchets dans nos décharges et notre environnement.

Cependant, il existe des moyens de réduire l’impact environnemental des papiers cadeaux. Vous pouvez tout d’abord réutiliser vos papiers cadeaux s’ils ne sont pas trop endommagés. De même, vous pouvez envisager d’utiliser des sacs cadeaux en tissu réutilisables ou d’autres emballages durables.

Pendant les fêtes, évitez les excès en tous genres

Si le papier cadeau est recyclable, assurez-vous de le mettre dans le bac de recyclage jaune approprié après utilisation.

Enfin, essayez d’emballer vos cadeaux de manière plus minimaliste, en évitant les excès de rubans, de nœuds et d’accessoires.

De la sorte, bien que les papiers cadeaux traditionnels puissent contribuer au gaspillage, il existe des moyens de réduire leur impact environnemental en optant pour des alternatives plus durables, en réutilisant et en recyclant lorsque c’est possible, et en adoptant une approche plus consciente de l’emballage cadeau.