Belal : Fermeture de toutes les unités de collecte de l’EFS ce lundi 15 Janvier

Ce lundi 15 janvier, par principe de précaution et de sécurité, les Maisons du don ST DENIS et ST PIERRE seront fermées et les collectes organisées sur le PARVIS de l’EGLISE à STE ANNE et à la PAROISSE ST ESPRIT TROIS MARES sont reportées.

Nous invitions les donneurs à se tenir informés et à respecter les consignes de sécurité, l’offre de collecte peut être amenée à évoluer fonction de l’évolution de la situation climatique.

Report *SOUS RESERVE DES CONDITIONS CLIMATIQUES : PARVIS EGLISE STE ANNE Mardi 16/01/2024 08h00 à 13h00

PAROISSE ST ESPRIT TROIS MARES Jeudi 28/01/2024 08h00 à 13h00

Le niveau sécuritaire doit être de 14 jours de stock disponible en période cyclonique afin de faire face à toute impossibilité de collecte pendant quelques jours.

Certains groupes restent en tension notamment les groupes O et B.

Il est important de rester mobilisé(e)s pour sécuriser les niveaux de réserves après pour reconstituer les stocks.

Le niveau de prélèvement sur les collectes de sang doit être régulier et constant pour assurer l’autosuffisance car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.

120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients. Certains souffrent d’une maladie du sang (drépanocytose, thalassémie, leucémie…), d’une maladie du système immunitaire, ou encore de cancers, nécessitant des transfusions sanguines régulières ou des médicaments dérivés du sang. D’autres ont un besoin plus ponctuel mais vital (hémorragies au cours d’un accouchement, d’une opération chirurgicale, victimes d’accidents,). Le défi pour répondre aux besoins de tous les patients reste un challenge quotidien.

Rappelons que la transfusion sanguine est une réponse thérapeutique qui n’a aucune autre possibilité. 10 000 dons dont 120 à la Réunion sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients, pour lesquels les transfusions sanguines sont indispensables pour être soignés.