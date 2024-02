Avec une croissance à la baisse, Bruno Le Maire annonce un plan d’économie de 10 milliards d’euros

C’est sur le plateau du 20h de TF1 que le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, est venu annoncer ce tour de vis sur les dépenses publiques. « C’est une croissance positive, mais qui prend en compte le contexte géopolitique« , précise le ministre, après l’annonce que le gouvernement estimait la croissance française pour 2024 à 1%, et non plus à 1,4%. Si déjà cette précision reste supérieure aux estimations de la Banque de France, elle force tout de même le gouvernement à trouver des économies.

« Tous les ministères contribueront à hauteur de ce qu’ils représentent dans le budget national« , précise le locataire de Bercy. Cependant, Bruno Le Maire l’assure, rien ne sera demandé à la Sécurité sociale, ni aux collectivités. Cinq milliards doivent d’or-et-déjà être rogné sur les coûts de fonctionnement des ministères. L’aide publique au développement va aussi être revu à la baisse, pour environ un milliard d’euros. La hausse des crédits de MaPrimeRenov va aussi être baissé. Il devait atteindre 5 milliards en 2024, cela sera que 4 milliards d’euros. Malgré cette première série d’annonces, le gouvernement se laisse la possibilité de proposer un budget rectificatif d’ici à l’été « en fonction des circonstances économiques et en fonction de la situation géopolitique« . De nouvelles économies sur le budget de l’État sont donc possiblement à prévoir pour 2024.