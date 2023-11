Arnaque : Il prétexte conseiller Dimitri Payet pour arnaquer ses victimes

Un homme originaire de Toulouse (31) est a été arrêté à l’île Maurice en janvier dernier et mis en examen pour escroquerie et blanchiment. Depuis, le mis en cause de 38 ans aurait été extradé vers la France hexagonale où il se trouve en détention provisoire dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire instruite par un juge.

Le trentenaire au bagout exceptionnel digne des meilleurs commerciaux aurait réussi l’exploit de se faire passer pour un conseiller en investissement immobilier. Et pas n’importe lequel puisqu’il se réclamait auprès de ses clients d’intervenir auprès de footballeurs professionnels afin de les aider à investir leurs gains notamment sur l’île soeur. Selon nos confrères d’Actu Toulouse, Dimitri Payet faisait partie de l’argumentaire de l’intéressé qui indiquait à ses prospects conseiller le joueur réunionnais afin qu’il puisse continuer à avoir un train de vie confortable à la fin de sa carrière.

Le subterfuge aurait trouvé preneur auprès d’une dizaine de personnes qui se sont progressivement inquiétées de ne jamais voir aucun rendement suite à leurs investissements. Près de 500.000 euros auraient été empochés par le petit malin qui aurait multiplié les voyages vers Maurice et les dépenses dispendieuses en expliquant à ses clients que leur argent était placé sous séquestre en attendant des gains présumés.

Les victimes ont fini par porter plainte et déclencher une enquête. Le Toulousain pourrait avoir à s’expliquer prochainement devant un tribunal correctionnel.