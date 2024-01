Air France et Mauritius annulent leurs vols en pleine nuit, des passagers le découvrent à Gillot

Les compagnies Air France et Ar Mauritius ont pris la décision respectivement à 23h30 et minuit d’annuler certains de leurs vols de ce dimanche. Au vu de l’heure à laquelle a été prise cette décision radicale, nombre de passagers dormaient ou non tout simplement pas été prévenus directement via un SMS ou par email comme c’est le cas pour les passagers d’Air Mauritius. Résultat : des passagers se sont présentés à l’aéroport Roland Garros dès l’ouverture des portes sans savoir que des décisions d’annulation avaient été prises 5 heures plus tôt.

Les compagnies scrutaient heure par heure les conditions météorologiques attendues pour ce dimanche 14 janvier mais ont dû réduire leur fenêtre de tir pour des conditions de sécurité. Il est à regretter qu’en 2024, de simples outils comme les SMS ou email ne soient pas utilisés par les compagnies pour prévenir d’un changement de dernière minute.

Le communiqué d’Air France :

À l’approche de la tempête tropicale Belal dont le passage est prévu entre la Réunion et l’ile Maurice dans la journée du 15 janvier, Air France confirme la suspension de ses vols les 14 et 15 janvier de/vers la Réunion.

De plus, conformément à son manuel d’exploitation imposant des mesures supplémentaires à propos de la sécurité des vols autour de la zone affectée, et par mesure de précaution, la compagnie confirme l’annulation de ses deux vols de Paris Orly et Paris-CDG vers la Réunion du 13 janvier (AF648 et AF652) ainsi que les deux vols de la Réunion vers Paris Orly et Paris-CDG du 14 janvier (AF635 et AF647).

Air France suit la situation en temps réel et la reprise des vols s’effectuera dès la confirmation de la réouverture de l’Aéroport de Saint Denis Gillot.

Les clients peuvent retrouver toutes les informations concernant leur voyage sur airfrance.re ou au +33 970 01 98 02.

Air France regrette les désagréments liés à cette situation et rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages reste sa priorité absolue.

Le communiqué d’Air Mauritius :

Le programme des vols d’Air Mauritius modifiés comme suit :

14 janvier les vols MK228 MK238 MK248 sens Maurice-Réunion sont annulés

14 janvier vol Réunion-Maurice le vol Mk229 est annulé. Les passagers sont reportés sur le MK209 départ prévu à 14h35

Tous les vols du 15 janvier MAURICE RÉUNION MAURICE sont annulés