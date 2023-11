Aide de la Région au Quotidien : « Les salariés vont pouvoir passer Noël l’esprit tranquille »

Le rendez-vous avec les syndicats avait été pris avant l’annonce surprise faite ce matin devant les membres du CSE par la présidente du Quotidien Carole Chane Ki Chune : l’entreprise, a-t-elle informé les représentants des salariés, a obtenu une aide exceptionnelle de 600.000 euros, qui sera votée ce vendredi en commission permanente de la Région.

Cet après-midi, dans le local syndical du Quotidien, des représentants du FSU, de la CGTR et de FO sont venus apporter du soutien à leurs collègues du SNJ qui portent la lutte pour la survie du journal. Et même si le couperet de la liquidation du titre ne tombera pas le 13 décembre comme les salariés le craignaient, les syndicats prévoient de se mobiliser ce jour-là devant le tribunal de Champ-Fleuri pour marquer leur attachement à la pluralité de la presse.

Selon le délégué SNJ de la rédaction Edouard Marchal, « 150 familles dépendent du Quotidien ». Les salariés invitent le public à se rendre au siège du journal au Chaudron ce samedi 2 décembre afin de découvrir comment se fabrique une édition du Quotidien. « On invite les gens à venir nous rencontrer, voir comment on travaille, discuter avec les journalistes, découvrir comment on fait un journal. C’est une chaîne qui comporte beaucoup de maillons », expose Edouard Marchal.

Interrogé sur le soutien de la Région, le secrétaire du CSE Olivier Danguillaume évoque « une bouffée d’oxygène » et souligne que « les salariés vont pouvoir passer Noël l’esprit tranquille. » Même si l’avenir reste fragile et devra être consolidé par un projet de reprise, celui déposé par Henri Nijdam (Le Nouvel Economiste), même rejeté par le mandataire judiciaire, demeure pour l’heure le seul sur la table.