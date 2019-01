Mail ZinfosBlog à la Une Voitures brûlées à la Saint-Sylvestre ? Quand Castaner devient muet.





« Moi j’ai dit bizarre ? Comme c’est bizarre. » Cette célébrissime réplique de Louis Jouvet s’applique à un des aspects significatifs de la Saint-Sylvestre que les médias aux ordres s’efforcent d’étouffer.



Effectivement, on peut dire bizarre en apprenant que pour la Saint-Sylvestre



Malgré des recherches dans la presse et sur les réseaux, je n’ai vu, cette fois-ci aucune photo ou vidéo des racailles incendiaires à genoux et mains dans le dos. Bizarre de chez bizarre quand même ?



Mais dites-moi chères amies, et tout ceux qui vous emboîtaient le pas, ne seriez-vous pas un peu gênés aujourd’hui d’être à ce point passé au travers et n’avoir pas mesuré que cette mise en scène de Mantes-la-Jolie n’avait sûrement pas pour but de se mettre soudainement, après un laxisme et une complaisance plus que trentenaires, à faire la chasse à tous ceux qui, à coups de violences, d’agressions, de vols, de trafics divers pourrissent la vie des gens qui sont contraints de vivre dans leurs quartiers ? Non, l’objectif était tout simple : intimider les gilets jaunes et habituer l’opinion à un niveau de violence répressive, policière ou judiciaire, considérable à leur encontre ? Pour retrouver une telle intensité dans la répression, que celle qui s’est déchaînée depuis deux mois, il faut remonter à très très longtemps. D’ailleurs on l’a bien vu que les racailles dont on nous a baratiné qu’ils étaient la cible de la pantalonnade de Mantes-la-Jolie, n’ont pas été impressionnées plus que ça. Manifestement morts de peur, ces voyous ont plutôt amélioré leur total des années précédentes, en nombre de véhicules brûlés. Et à Mantes-la-Jolie même, lors des incidents de décembre une seule voiture avait été incendiée, cette fois-ci les incendiaires ont porté le score à 10… Et pourtant, bizarrement toujours, personne à genoux, pas de photo, pas de film ! Christophe Castaner le roi du calcul mental s’agissant des participants aux manifestations des gilets jaunes doit avoir cette fois-ci des problèmes avec les additions : le ministère de l’intérieur est muet sur un bilan chiffré.



Avec ce pouvoir d’Emmanuel Macron, le lumpen des quartiers peut y aller tranquille. D’ailleurs, comme on le sait puis Karl Marx et ses « Guerres civiles en France » le lumpenprolétariat est toujours utilisé par les dominants. Si jamais, par extraordinaire, un incendiaire ou n’importe quel autre délinquant se fait attraper par la police, il aura droit d’abord à une visite du président de la république dans sa chambre et ensuite à une belle pétition « urgence la police assassine » des « artistes » et des « intellectuels », tous ceux qui sont restés obstinément muets face à la révolte des pauvres et la répression violente qu’ils ont subie. Ensuite il y a toutes les chances que la seule conséquence judiciaire pour le délinquant, soit une mention sur son casier judiciaire qui figurera aux côtés de la ribambelle de celles qui y sont déjà. Pas un seul jour de prison, celle-ci est réservée aux gilets jaunes qui ont osé se promener avec des lunettes de piscine.

« Classes laborieuses, classes haineuses, classes dangereuses ! » Macron nous l’a bien expliqué dans ses vœux. La feuille de route est bien celle-là, les couches populaires après les avoir insultées, on va leur taper dessus.



