A la Une . Vidéo - Les punchlines de Thierry Robert: "j’ai peut-être été excessif !"

Un Robert en chasse un autre ! Après le retrait de la vie politique de Didier Robert, Thierry Robert amorce son retour en lançant son parti le PACTE. L'acronyme est un programme à lui seul : il veut dire : la Population Aux Commandes du Territoire. En attendant de jauger l'impact qu'aura son tout nouveau mouvement sur la population de la 7ème circonscription, Thierry Robert fait preuve d'introspection après la traversée du désert consécutive à la prononciation de son inéligibilité des trois ans. Fini le Thierry Robert "passionné" qui lui a valu des ennuis, voici un Thierry Robert plus "raisonnable", promet l'ancien député-maire de Saint-Leu qui n'a toutefois pas perdu le sens de la communication. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 2 Novembre 2021 à 06:07

Vous qui avez connu une traversée du désert, quels conseils donneriez-vous à Didier Robert ?



"Il y a surtout un constat que je peux faire par rapport à Didier Robert ou par rapport à mon expérience personnelle c’est qu’à un moment donné, lorsque l’on réussit - lui a réussi beaucoup de choses depuis 2010, moi à partir de 2008 j’ai réussi beaucoup de choses - à un moment donné, je pense qu'on perd un peu la raison. On perd un peu l’écoute qu’on pourrait avoir avec les gens qui nous entourent et qui peuvent être de bon conseil. On perd pied en quelque sorte ! Créole i dit : chevilles i gonfle. En tout cas, on est plus dans la réalité et ça, souvent ça se paye cash !…"





En quoi est-ce que vous avez changé ?



"J’aimerais qu’on puisse me juger sur la durée. Dire que j’ai changé n’a pas trop de valeur. Il y a un proverbe qui dit : 'marchandise vantée par soi-même n’a pas de valeur'. Ceci dit, lorsque l’on passe par des moments difficiles, quand on devient inéligible, quand on est drogué de la politique, ça ne peut pas vous laisser indifférent, ça vous touche au plus profond de vous même. J’avais beaucoup plus de temps d’analyser tout cela. Donc quand on sort de cette période, on ne peut plus être la même personne"







Est-ce que ça veut dire que demain on ne reverra plus jamais Thierry Robert sur les marches de la préfecture à se rouler par terre ?



"Je me dis aujourd’hui : c’est clair qu’on peut arriver au même résultat sans aller dans cet excès. Parce qu’il faut savoir, et je reconnais, qu’à un moment donné, j’ai pu être excessif. A ce moment-là j’ai été excessif mais j’ai été excessif parce que j’étais porté par ce qu’on appelle la passion. (…) Je pense qu’à un moment donné, je ne contrôlais plus la passion qui m’animait. Et cela je pense que je l’ai payé cash ! Je crois que cette histoire de la préfecture a beaucoup contribué par rapport à ce qui m’est arrivé ensuite."





Il y a déjà beaucoup de partis. Pourquoi un nouveau parti politique ?



"Je pense que la pluralité des partis, la pluralité des candidats lorsqu’il y a une élection, c’est ça qui fait véritablement la démocratie. Je respecte l’ensemble des autres patrons de parti politique. Et je vais même vous dire quelque chose qui va vous surprendre aujourd’hui : 'je n’ai plus d’ennemi politique'"





Vous êtes centriste. Bayrou ne sera pas candidat. Thierry Robert président de la République ?



"Certainement pas (rires). J’avais un moment donné un certain nombre d’ambitions. Je pense que c’est bien d’avoir des ambitions mais des fois il faut savoir garder les pieds sur terre. Aujourd’hui je pense être redevenu totalement raisonnable. Je sais ce qui est à ma portée. Je sais ce que je peux faire avec l’expérience que j’ai pu acquérir depuis 2008. Je pense que dans ce que j’ai pu dire et faire avec les gens, avoir été honnête."