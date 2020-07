A la Une . Vidéo : L’incroyable coup de soleil d’un américain

Alors qu’une équipe de télévision réalisait un reportage animalier, un homme est apparu à l’écran de couleur rouge vif. Une couleur de peau qui sort de l’ordinaire et qui a valu à son propriétaire un buzz sur la toile.

Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 19 Juillet 2020 à 15:17 | Lu 1447 fois

"La vie c’est comme une boîte un chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber" dit la fameuse réplique. Mais ce que la mère de Forest Gump ne lui a pas dit, c’est que parfois le chocolat est enrobé d’une couche de fraise. C’est en tout cas qu’a dû se dire l’équipe d’ABC News.



Alors que les journalistes réalisaient un reportage sur les raies en Floride, un homme a fait irruption à l’écran. Si les raies parviennent à passer inaperçues au milieu des baigneurs, ce n’est certainement pas le cas de l’individu. Ce dernier semble avoir été frappé d’un coup de soleil qui lui rend sa peau d’un rouge vif écarlate. Une séquence étonnante qui n’a pas manqué d’amuser Twitter.

KEEP SWIMMING: Huge stingrays are seen swimming past Florida beachgoers who appear completely unaware of their passing. https://t.co/WCpbi6uY64 pic.twitter.com/jDegt4zTYf — ABC News (@ABC) July 10, 2020

Les réactions hilarantes des Twittos :

This man unlocked a new kind of sunburn pic.twitter.com/QZXmmXPV5H — 🕊🕊𝟜𝟜 𝔹𝕌𝕃𝕃𝔻𝕆𝔾 🕊🕊 (@iheart_elsie) July 11, 2020

"Cette homme a débloqué une nouvelle forme de coup de soleil"

Are we just gonna ignore the dude trying to get skin cancer? — DC (@DChuck_) July 10, 2020

"Va-t-on juste ignorer l'homme qui essaye d'avoir un cancer de la peau?"

Is that satan having a swim? — Serial Commenter (@Serial_Comments) July 10, 2020

"Est-ce Satan qui se fait des longueurs?"

Beginning to wonder if Washington will keep their name and instead decide to change their logo to this dude 🤔 pic.twitter.com/MLp5aX9MWf — Jess (@Jessica00053) July 10, 2020

"Je commence à me demander si Washington ne va pas garder son nom et changer leur logo avec ce mec"

(référence à l'équipe de football américain de Washington qui a annoncé cette semaine abandonner son nom de Redskins, Peaux-rouges, jugé raciste).

my mans said “sunscreen infringes on my freedom as an american” pic.twitter.com/C4H3rtYCs8 — janet snakehole (@themeowsterz) July 11, 2020

"Mon pote dit : "la crème solaire offense ma liberté d'être américain" "





Publicité Publicité