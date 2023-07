A la Une .. Université de La Réunion : Modalités d'inscription et nouvelles formations

L'Université de La Réunion accueillait dès ce vendredi les néo-bacheliers venus se préparer aux études supérieures. L'administration fait le point sur tout ce qui attend les jeunes étudiants à la rentrée prochaine. Par Baradi Siva - Alexandre Robert - Publié le Vendredi 7 Juillet 2023 à 16:43



"La période d'inscription comporte deux phases. Une première phase dématérialisée qui correspond à payer la contribution à la vie étudiante et de campus, et il s'agira de déposer les pièce administratives nécessaires pour l'inscription administrative. Et dans un deuxième temps, il s'agira de venir en personne sur rendez-vous au campus pour récupérer les cartes étudiantes", explique Jérôme Gardody, vice-président de l'Université en charge de la formation et de la vie étudiante.



"Il s'agira aussi de rencontrer un certain nombre de services internes à l'Université, les services de la vie étudiante et du campus mais aussi des acteurs et partenaires externes à l'Université qui contribuent également à l'amélioration de la vie estudiantine comme le Crous, le Conseil départemental, le Conseil régional, sur les éléments de logement et de bourse", ajoute-t-il.



La rentrée prochaine de l'Université de La Réunion verra quelques nouveautés : "L'Université de La Réunion étoffe son offre pour proposer un potentiel de diplomation équivalent au niveau national. Nous avons un certain nombre de formations qui vont s'ouvrir dès la rentrée avec un diplôme d'Etat dédié aux infirmiers aux pratiques avancées, un master humanité numérique en lien avec une université des Mascareignes et le second cycle en médecine qui va permettre à nos étudiants sur le territoire de s'inscrire sur un processus complet de formation à La Réunion."



Au sujet du rapport qui pointerait du doigt harcèlement et manquements au sein de la direction de l'Université, le vice-président répond : "Nous sommes surpris que pour un dossier censé être confidentiel, des éléments se retrouvent dans les journaux. Cela dénote une politisation des pratiques au sein de l'université. L'université est coutumier de ce type de rapport ou d'enquête et comme d'habitude nous allons produire les éléments nécessaires pour y répondre."