Trois syndicats de pompiers mettent en garde contre la "contrainte" vaccinale

Délais d’intervention et réponse à la demande de secours :



Face au climat délétère qui règne au sein de nos centres de secours suite à la mise en application des procédures liées au pass-sanitaire, les syndicats FSU Pompiers, CFDT et SUD Pompiers alertent.



Nos organisations syndicales n’ont que trop prévenu ces dernières semaines quant aux conséquences de la « contrainte » vaccinale.



Quelle que soit la motivation de cette orientation radicale, les sapeurs-pompiers refusent cette nouvelle atteinte aux libertés individuelles et le font savoir.



Pression et Menace de suspension :



Les nouveaux outils de gestion du SDIS provoquent, par leur caractère, un sentiment de défiance qui ne cesse de grandir et, à l’heure où les effectifs sont déjà à flux tendu, il paraît désormais difficile d’envisager une réponse adéquate à la demande de secours.



Ainsi, pour palier à la baisse du nombre de ses sapeurs-pompiers, la direction du SDIS mettra sous peu des mesures de « dernière chance » visant à assurer « le minimum ». La population sera donc, très prochainement, prise en otage face à la fermeture de certaines casernes.



Nous déplorons la gestion hasardeuse de cette crise et une fois encore le fait que les sapeurs-pompiers soient fustigés.



Nous appelons donc à l’éveil des consciences des autorités afin d’éviter des conséquences irrémédiables.