A la Une .. Sébastien Lecornu prévoit un déplacement à La Réunion "courant septembre"

Nommé le 6 juillet dernier nouveau ministre des Outre-Mer à la place d'Annick Girardin, Sébastien Lecornu compte bien prendre le temps de rencontrer le monde économique et la société civile de chaque territoire ultramarin. Dans un entretien accordé lundi à nos confrères de France-Antilles, le nouveau MOM a indiqué qu'il prévoyait de se rendre à La Réunion "puis aux Antilles sans doute en septembre". Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 22 Juillet 2020 à 17:33 | Lu 326 fois

Depuis sa prise de fonction, Sébastien Lecornu s'était déjà rendu avec le premier ministre Jean Castex en Guyane, un des territoires les plus sévèrement touchés par la crise sanitaire liée au Covid-19.



Alors qu'habituellement, les visites ministérielles ne durent en général pas plus de deux-trois jours, le nouveau locataire prévoit "d'instituer des déplacements assez longs" pour les visites de septembre.



Il devrait ainsi rester au moins une semaine dans chaque territoire ultramarin pour y rencontrer les différents acteurs économiques et ceux de la société civile, dit-il au quotidien antillais.



L'occasion pour le nouveau locataire de la rue Oudinot de se positionner non pas pour un plan de relance spécifique outre-mer après la crise du covid, qui sera présenté fin août par le gouvernement mais "territoire par territoire", selon leurs spécificités. À ce titre, il lance déjà un appel aux collectivités territoriales pour la réussite de ce plan de relance, souhaitant que les futurs scrutins régionaux et départementaux n'entachent pas "la cohésion indispensable entre tous les acteurs".







