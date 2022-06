La grande Une SYDNE : Michel Vergoz poussé vers la sortie, la CINOR veut reprendre les commandes

La CINOR veut retrouver ses droits au sein du SYDNE, le syndicat mixte de traitement de déchets du Nord-Est. Cela passe par une ventilation des sièges et donc de la présidence. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 22 Juin 2022 à 09:53

Les élus de la CINOR veulent reprendre les commandes du SYDNE. Des manettes abandonnées bien malgré eux et contre toute attente durant les vacances australes de 2020, juste après les municipales qui obligeaient les élus à renouveler l’instance présidée jusque-là naturellement par Gérald Maillot. Historiquement, l’instance est en effet présidée par le président de l’intercommunalité apportant la plus grande contribution financière. Ce rôle était donc dévolu à la CINOR.





Or, en août 2020, auréolé d’une brillante victoire à Saint-Benoît et fort du soutien de ses collègues maires des villes de l’Est, le nouveau président de la CIREST appelle à "un changement de gouvernance".



"Je l'ai toujours dit, il faudra désormais compter avec l'Est !", affichait ce jour-là, lors d’une séance du SYDNE tumultueuse, Patrice Selly. 18 août 2020 : Coup de maître de la CIREST face à la CINOR, Vergoz rafle la présidence du SYDNE

C’est Michel Vergoz qui était désigné président ce jour-là, appuyé par ses pairs élus de l’Est et avec le concours providentiel des élus de Sainte-Marie, et donc marginaliser la "mainmise" historique de Saint-Denis sur la structure.



Les conseils communautaires suivants n'avaient pas permis de renouer avec un dialogue constructif alors que l'intérêt supérieur de la question des déchets à La Réunion devait logiquement primer. 25 août 2020 : Vidéo - Les élus de la Cinor boycottent le conseil du SYDNE

Deux ans plus tard, à la lumière d’une décision judiciaire qui vient de tomber devant la cour d’appel de Bordeaux ce 5 mai 2022 relatif au marché de valorisation des déchets sur le site des Trois frères à Sainte-Suzanne, et d’une volonté de nouvel équilibre politique en concordance avec la participation financière de la CINOR, la question de la répartition des sièges du SYDNE va être remise sur la table lors du conseil communautaire CINOR ce 30 juin.



La formalisation de cette envie de reprendre les rênes de l’instance SYDNE arrive après un retour timide de ses élus à la table des réunions syndicales début 2021, après un an de politique de la chaise vide. 12 Mars 2021 : Vidéo - SYDNE: Les élus de la Cinor de retour autour de la table, Michel Vergoz salue ce "nouvel intérêt"

Mais si le retour à la table du SYDNE de Maurice Gironcel (représenté en ce jour de mars 2021 par Daniel Alamélou, son suppléant au sein du SYDNE) et de Jacques Lowinsky (pour Saint-Denis) et de Ramata Touré (pour Sainte-Suzanne), signait un début d’apaisement, il n’avait pas permis un alignement des objectifs à poursuivre. Les élus "revenants" (de Saint-Denis et de Sainte-Suzanne) s’étaient abstenus sur les orientations présentées par Michel Vergoz. L’interco’ du Nord (Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne) apporte un concours financier plus conséquent au budget du SYDNE et dispose ainsi de 6 sièges contre 4 offerts à sa voisine la CIREST.Or, en août 2020, auréolé d’une brillante victoire à Saint-Benoît et fort du soutien de ses collègues maires des villes de l’Est, le nouveau président de la CIREST appelle à "un changement de gouvernance"."Je l'ai toujours dit, il faudra désormais compter avec l'Est !", affichait ce jour-là, lors d’une séance du SYDNE tumultueuse, Patrice Selly.C’est Michel Vergoz qui était désigné président ce jour-là, appuyé par ses pairs élus de l’Est et avec le concours providentiel des élus de Sainte-Marie, et donc marginaliser la "mainmise" historique de Saint-Denis sur la structure.Les conseils communautaires suivants n'avaient pas permis de renouer avec un dialogue constructif alors que l'intérêt supérieur de la question des déchets à La Réunion devait logiquement primer.Deux ans plus tard, à la lumière d’une décision judiciaire qui vient de tomber devant la cour d’appel de Bordeaux ce 5 mai 2022 relatif au marché de valorisation des déchets sur le site des Trois frères à Sainte-Suzanne, et d’une volonté de nouvel équilibre politique en concordance avec la participation financière de la CINOR, la question de la répartition des sièges du SYDNE va être remise sur la table lors du conseil communautaire CINOR ce 30 juin.La formalisation de cette envie de reprendre les rênes de l’instance SYDNE arrive après un retour timide de ses élus à la table des réunions syndicales début 2021, après un an de politique de la chaise vide.Mais si le retour à la table du SYDNE de Maurice Gironcel (représenté en ce jour de mars 2021 par Daniel Alamélou, son suppléant au sein du SYDNE) et de Jacques Lowinsky (pour Saint-Denis) et de Ramata Touré (pour Sainte-Suzanne), signait un début d’apaisement, il n’avait pas permis un alignement des objectifs à poursuivre. Les élus "revenants" (de Saint-Denis et de Sainte-Suzanne) s’étaient abstenus sur les orientations présentées par Michel Vergoz.