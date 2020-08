La grande Une Vidéo - Les élus de la Cinor boycottent le conseil du SYDNE

Les maires de la CINOR et de la CIREST devaient, ce mardi, se rassembler autour d’une table une semaine après le coup de théâtre pour la présidence du SYDNE. Mardi dernier, Michel Vergoz avait été élu contre toute attente président du Syndicat des déchets du Nord-Est de La Réunion. Se jouait ce mardi matin un nouveau round de vote pour désigner les vice-présidents. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mardi 25 Août 2020 à 15:31 | Lu 1284 fois

"J'étais venu ce matin dans un état esprit d'apaisement (...) Je m'attendais à trouver les collègues de Saint-Denis et de Sainte-Suzanne. Vous (NDLR: Michel Vergoz, président du SYDNE) avez tenté par tous les moyens à trouver un consensus, en vain, je le déplore. Tu (Michel Vergoz) es un homme qui porte beaucoup d'espoirs et j'ai espoir que les collègues reviennent avec de meilleures dispositions. Au-delà de la politique politicienne, il faut reprendre conscience de ces enjeux. Ils (NDLR: les élus de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne) ne sont pas là mais les collègues de Sainte-Marie sont présents, eux. On prend note de leur absence, mais dès aujourd'hui, nous pouvons commencer à travailler", s'est malgré tout réjoui Patrice Selly,



La semaine dernière, la candidature de Michel Vergoz avait été proposée par tout nouveau maire de Saint-Benoît et président de la CIREST, en formulant le voeu "d'un vrai changement".



Ce mardi, cette nouvelle gouvernance s'est donc réunie en conseil syndical du SYDNE, en l'absence des quatre élus de Sainte-Suzanne et de Saint-Denis. Le président de la CINOR n'a quant à lui pas fait le déplacement. Par voie de communiqué, Maurice Gironcel appelle "à une remise à plat de sa gouvernance, en accord avec l’ensemble des maires de la CINOR et de la CIREST dans le respect de chaque intercommunalité" (



Malgré la politique de la chaise vide appliquée par certains élus, le bureau du syndicat mixte a été désigné. André M'Voulama (Sainte-Marie) a été élu 1er vice-président. Joé Bédier (représentant Saint-André) et James Clain (élu de Sainte-Marie qui s'est dit prêt a laisser sa place aux élus soit de Sainte-Suzanne ou Saint-Denis) ont été respectivement désignés 2ème et 3ème vice-président du SYDNE.









