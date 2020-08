La grande Une Coup de maître de la CIREST face à la CINOR, Vergoz rafle la présidence du SYDNE

Un bras de fer inattendu s'est joué ce matin au cours du conseil d'administration du syndicat SYDNE, le Syndicat Mixte de traitement des déchets du Nord et de l'Est. Michel Vergoz succède à Gérald Maillot. Jacques Lowinsky était le candidat de la CINOR. Par Samuel Irlepenne - Ludovic Grondin - Publié le Mardi 18 Août 2020 à 12:01 | Lu 312 fois

Contre toute attente, Michel Vergoz a été élu président du SYDNE. Le maire de Sainte-Rose a été élu avec les voix de ses collègues maires de l'Est, normal, ainsi que les voix de Sainte-Marie et de la Région qui dispose d'un siège au sein de l'instance.



La CIREST marque ainsi son territoire au sein de l'instance mixte en plaçant l'un de ses maires qui succède ainsi à Gérald Maillot, ex-élu de Saint-Denis, ville qui menait toujours les débats au sein du SYDNE jusqu'à présent. Le rapport de force donnait l'avantage, jusqu'à présent, à la CINOR qui disposait de quatre sièges, contre trois pour la CIREST.



La candidature de Michel Vergoz a été proposée par Patrice Selly, nouveau maire de Saint-Benoît et donne une idée des ambitions de l'intercommunalité de l'Est.



Selly : "Nous attendons comme des faire-valoir la reprise de cette séance"



Suite à ce vote qui a placé Michel Vergoz à la tête de la présidence, les élus de la Cinor ont quitté la salle, empêchant le vote des 3 vice-présidents. Cela fait plus d'une heure que la séance est interrompue.



Ce coup de théâtre n'a pas plu aux élus de la CINOR. En effet, lors du vote des vice-présidents qui s'en est suivi, les élus du Nord ont demandé une suspension de séance (à l'heure où nous écrivons ces lignes, la séance n'avait pas repris), ce qui n'a pas plu à leurs homologues de l'Est, comme au maire de Saint-Benoît et président de la CIREST, Patrice Selly. "Nous attendons comme des faire-valoir la reprise de cette séance. Pour moi, la démocratie est prise en otage car il n'y a actuellement aucun quorum", regrette le nouvel homme fort de l'Est.



Ce dernier prévient : "Il y a maintenant un vrai changement. Nous avons présenté un candidat en la personne de Monsieur Vergoz car nous appelons à un changement de gouvernance. Je l'ai toujours dit, il faudra désormais compter avec l'Est !".