La grande Une Riz à La Réunion : Vers une filière de niche

L’association Riziculteurs Péi 974 a réussi pour sa première assemblée générale à faire venir les pouvoirs publics dont elle a tant besoin pour atteindre ses objectifs. Département, Région mais aussi le maire de Trois Bassins qui accueillait la réunion ont montré leur intérêt pour le projet qui a pour but de sécuriser notre consommation de riz. Par PB - Publié le Mardi 18 Avril 2023 à 07:27





Créée en février 2021, l’association Riziculteurs Péi 974 tenait ce lundi sa première assemblée générale à Trois Bassins. "On démarre bien. Maintenant il faut continuer dans le même sens et gagner du terrain. Il faut aussi augmenter le nombre de planteurs tous les ans", se félicite le président, Jean-Roland Turpin. L’association compte aujourd’hui 50 adhérents dont la plupart sont des agriculteurs de toute l’île.



Si la première étape a été de relancer la production de semence,



La deuxième étape pour l’association est l’arrivée prochaine d’une décortiqueuse et blanchisseuse à riz financées à 90% par des subventions, le restant par l’association. L’acquisition de filets, d’outils divers et surtout d’un local ont notamment été au coeur des discussions. Le maire de Trois Bassins, Daniel Pausé, s’est ainsi proposé pour installer la Maison du riz sur sa commune. "On a un local que l’on va réhabiliter et mettre à disposition de l’association", indique-t-il. "C’est un riz de qualité. Ca va être compliqué mais faut essayer et je pense qu’avec les trois associations qui existent à La Réunion on peut le faire", positive Jean-Bernard Maratchia venu avec sa casquette de conseiller régional.Créée en février 2021, l’association Riziculteurs Péi 974 tenait ce lundi sa première assemblée générale à Trois Bassins. "On démarre bien. Maintenant il faut continuer dans le même sens et gagner du terrain. Il faut aussi augmenter le nombre de planteurs tous les ans", se félicite le président, Jean-Roland Turpin. L’association compte aujourd’hui 50 adhérents dont la plupart sont des agriculteurs de toute l’île.Si la première étape a été de relancer la production de semence, les premières récoltes de riz Dourado sont allées au-delà des espérances . Comme les agriculteurs des années 70/80 qui les ont précédés, les membres de l’association le confirment, il est techniquement possible de produire du riz à La Réunion.La deuxième étape pour l’association est l’arrivée prochaine d’une décortiqueuse et blanchisseuse à riz financées à 90% par des subventions, le restant par l’association. L’acquisition de filets, d’outils divers et surtout d’un local ont notamment été au coeur des discussions. Le maire de Trois Bassins, Daniel Pausé, s’est ainsi proposé pour installer la Maison du riz sur sa commune. "On a un local que l’on va réhabiliter et mettre à disposition de l’association", indique-t-il.



Tout est parti d'un pot de semence de 200 grammes



La troisième étape sera de garantir un circuit de commercialisation pour les agriculteurs car "la filière riz est rentable", assure Frédéric Amany, technicien maraîchage à la chambre d'agriculture mais aussi animateur de l'association Riziculteurs Péi 974. "L’objectif est de mettre en place une filière de niche de type lentilles de Cilaos, c’est-à-dire une filière de qualité que l’on peut valoriser au prix de sa qualité. Si une famille achète 1kg de riz péi par an, il faut produire 300 tonnes à l’année. Cela veut dire que ces producteurs peuvent vendre ce produit de qualité à un certain prix et avoir une rentabilité. Actuellement, le prix du riz péi varie entre 6,50 et 10,50 euros le kilo", explique le technicien.



"Notre objectif à nous n’est absolument pas de gagner de l’argent. Après on va essayer de faire en sorte que le riz péi soit un peu moins cher. On ne peut pas devenir riche avec le riz. Ce qu’on va faire c ‘est avoir du riz en cas de problème", garde les pieds sur terre le président des Riziculteurs Péi 974, Jean-Roland Turpin.



Partie avec un pot de semence de 200 grammes, le temps de la démultiplier, la production est d'aujourd’hui à peu près à une tonne, compte Frédéric Amany. "Les trois associations ont chacune leurs modalités de distribution de la semence donc ce frein sera levé au fur et à mesure que les quantités seront disponibles sur l’île", précise-t-il. En ce qui concerne les oiseaux, un travail est actuellement mené pour accompagner les producteurs sur l’approvisionnement et le type de filet.



Reste à garantir également le séchage et stockage du riz particulièrement fragile à l’humidité. Le Département, par l’intermédiaire de sa conseillère Brigitte Absyte, attend les demandes de Riziculture Péi 974. La collectivité a déjà aidé une autre association à financer l’achat d’une décortiqueuse et d’une polisseuse.



"Il faudra des rendez-vous et des rendez-vous, c’est en forgeant que l’on devient forgeron. Nous sommes là encore au stade expérimental. Le rôle de député est d’être une chambre d’écho car il est question de reconnaitre cette filière et de lui donner de la crédibilité à travers les moyens donnés", se réjouit Frédéric Maillot, député et conseiller régional.



" Je ne dis pas qu’on va pouvoir produire les 50.000 tonnes de riz consommés par an par les Réunionnais mais si on arrive à faire 10 à 15 %, la Région fera le nécessaire", promet Jean-Bernard Maratchia.