La grande Une Quand des petits malins s'introduisent au CHU de Bellepierre pour filmer des lits vides

Nous n'étions pas très nombreux à suivre en live sur Facebook ce midi les tribulations d'une équipe de ribouldingues qui faisaient visiter à leurs fans ce qu'ils présentaient comme les services de réanimation du CHU de Bellepierre. Leur but : prouver aux Réunionnais que les lits étaient vides et que donc, par conséquent, on leur mentait. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 6 Août 2021 à 15:57

Tout a commencé hier sur la page d'un individu que nous surnommerons Pépé, un responsable d'une société de sécurité qui apparemment officie également dans la formation. Réuni avec une équipe de dalons sous une tonnelle, dans la cour de ce qui semblait être son domicile, il affirmait être en possession d'informations de proches qui auraient récemment visité l'hôpital et qui lui auraient certifié que les lits de réa étaient vides.



La preuve selon lui que l'épidémie de Covid n'est qu'un vaste mensonge. On nageait en plein complotisme.



Aussitôt dit, aussitôt fait, une expédition était organisée aujourd'hui, entre midi et 14h, pour aller vérifier par eux mêmes la réalité des faits et ainsi prouver aux Réunionnais que le préfet et Mme Ladoucette racontaient n'importe quoi.



Le tout bien sûr entrecoupé d'affirmations selon lesquelles le vaccin tue, qu'il faut refuser le pass sanitaire et qu'il faut venir en masse manifester samedi. Et je ne parle même pas des propos racistes tentant d'opposer les créoles et les zoreils.



Nous avons donc retrouvés les 5 huluberlus en live sur Facebook dans le hall du CHU aux alentours de midi. Ils ont d'abord "interviewé" quelqu'un présenté comme un "soignant" qui, dans des propos difficilement audibles, a semblé accréditer leurs soupçons.



Ils se sont ensuite dirigés vers l'ascenseur dans l'espoir d'atteindre le service de réanimation. La diffusion du live était régulièrement interrompue, probablement du fait d'une WiFi qui avait du mal à passer.



On les a retrouvés un peu plus tard qui tentaient de se rendre à la morgue, toujours dans le même objectif.



J'avoue que je n'ai pas suivi intégralement leurs pérégrinations, ayant autre chose à faire. Mais ces tentatives ont dû se révéler infructueuses puisqu'on les retrouve un peu plus tard au rez-de-chaussée, filmant par une fenêtre ouverte des lits vides. Ça y était, ils tenaient leur preuve : le service de réanimation est donc bel et bien vide et on ment aux Réunionnais.



Sauf que, pour quiconque a plus qu'un certificat d'études, il est évident qu'on n'était pas dans le service de réanimation. D'abord parce que ce service est ultra-sécurisé et qu'il ne doit être pollué par aucun air extérieur. Tout est filtré. Donc impossible qu'on ait pu laisser les fenêtres ouvertes. Mais surtout, pour qui en a déjà vu, ce qui a été mon cas, chaque lit de réa est entouré d'une armée d'appareils avec des fils de partout.



Nos cinq apprentis sorciers ont probablement filmé un banal service de médecine. Le savaient-ils et ont-ils volontairement fait croire que c'était le service de réa ou ont-ils agi par ignorance ? Nous ne pouvons nous prononcer.



Les "lives" ont depuis disparu de la page de notre cameraman amateur. Il a dû prendre conscience que ce qu'il avait réalisé avec ses dalons était sévèrement puni par la loi. Toutes disparues ? Non. Sauf deux qu'une de nos sources a pu enregistrer et que nous vous livrons ci-dessous.



Quelle leçon tirer de tout ça ?



D'abord qu'on ne s'improvise pas journaliste. Ce n'est pas un hasard si on accède à ce métier au bout de longues études.



Mais surtout, j'espère que cette aventure va servir de leçon à la préfecture. En métropole, les chefs de services de réanimation font la queue sur les plateaux de télévision. Les chaines de télévision et les journaux peuvent facilement interviewer les médecins hospitaliers. Ici, c'est le black-out total. Tout doit passer par un service dédié à la préfecture et par l'ARS et impossible de parler en direct aux médecins.



A quand une visite des services de réanimation du CHU par une équipe de journalistes représentant l'ensemble des médias de l'ile ? C'est le seul moyen d'empêcher des apprentis sorciers de raconter n'importe quoi.









Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur