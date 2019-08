Plaine-des-Palmistes: La livraison du nouveau collège Gaston-Crochet prévue début 2022

Réunis ce mercredi en commission permanente, les élus départementaux, sous la présidence de Cyrille Melchior, ont voté de nombreuses subventions en faveur du social, de l'éducation ou encore de l'insertion. Ils ont notamment adopté une aide pour la construction du nouveau collège Gaston-Crochet à la Plaine-des-Palmistes.



La construction de ce nouvel établissement, inscrit dans la programmation pluriannuelle de la collectivité et d'un coût total de 18 millions d'euros (70% financés par le FEDER et un reste à charge de 3,6 millions d'euros pour le Département), a été décidée au vu de l'évolution démographique de la commune des hauts de l'Est.



Ce nouveau collège aura une capacité d'accueil de 600 élèves, extensible à 700.



Sa livraison est prévue pour février 2022.