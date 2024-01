Education : L’intersyndicale appelle à la grève le 1er février

L'intersyndicale FSU, UNSA, FO, CFDT, CGTR, SAIPER et Sud appelle à un mouvement de grève le jeudi 1er février sur la thématique de « L'éducation en danger ». Deux rassemblements se tiendront à 9h devant le rectorat de Saint-Denis et devant la mairie de Saint-Pierre.

Communiqué :

Depuis sa prise de fonctions, la nouvelle ministre a multiplié les mensonges, les provocations et les propos méprisants envers l’École publique, les personnels et les organisations syndicales. Dégradation des conditions de travail, du pouvoir d’achat, manque de postes, réformes à marche forcée, précarisation toujours plus forte des emplois, personnels épuisés, telle est la réalité de l’école publique et la situation de ses personnels aujourd’hui.

A cela s’ajoutent le saccage de la formation continue, l’inclusion sans moyens, les classes surchargées, les faits de violence qui se multiplient… L’école publique est en grande difficulté aujourd’hui ; la responsabilité en incombe entièrement aux responsables politiques qui n’ont eu de cesse de la dépouiller de ses moyens d’action au service de la jeunesse.

C’est pourquoi nos organisations revendiquent :

– une augmentation significative du point d’indice

– l’abandon du Pacte

– des mesures salariales d’urgence pour les plus précaires (AED, AESH, contractuels,…)

– des recrutements de personnels à la hauteur des besoins (immenses!)

– le statut de fonctionnaire pour les AESH et l’abandon du projet d’ARE

– l’abandon des Pôles d’Appui à la Scolarité et le respect des notifications de la MDPH

– le retrait de la réforme du lycée professionnel

Plus globalement, les mesures “Choc des savoirs” annoncées par G. Attal et reprises par la nouvelle ministre dessinent un projet d’école qui revient sur l’objectif de démocratisation et aggrave les inégalités. Elles vont encore dans le sens d’un contrôle accru du travail enseignant (manuel unique, méthodes imposées, évaluations standardisées) contre la liberté pédagogique.

Pour toutes ces raisons, nos organisations syndicales appellent à se mobiliser massivement par la grève le 1er février prochain et à participer aux rassemblements organisés devant le rectorat et la mairie de St-Pierre à partir de 9h.