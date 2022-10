Piton de la Fournaise : réouverture progressive de l'enclos

Piton de la Fournaise : passage en phase de vigilance : réouverture de l’accès au public à l’enclos en 2 phases



Suite aux constatations faites lors de la reconnaissance terrain ce jour par les services de compétent de l’État, le préfet de La Réunion a décidé de revenir en phase de vigilance du dispositif spécifique ORSEC* Volcan.



Dans ce cadre, la levée de l’interdiction d’accès du public à l’enclos du piton de la Fournaise se fera en 2 phases :

- L’accès à la partie basse et aux grandes pentes de l’enclos sera autorisé à partir du jeudi 13 octobre à 8h.

- L’accès à la partie haute de l’enclos sera autorisé à partir du vendredi 14 octobre à 8h et reste strictement limité aux trois sentiers balisés suivants :

• le sentier Pas de Bellecombe – Formica Léo – sentier Rivais- Cratère Caubet,

• le sentier Pas de Bellecombe – Formica Léo – sentier d’accès au site d’observation du cratère Dolomieu (accès par le nord du cratère),

• le sentier Kapor jusqu’à piton Kapor.



Par dérogation, les groupes accompagnés par des professionnels (les accompagnateurs de moyenne montagne et les guides de haute montagne) peuvent accéder à l’enclos y compris hors des sentiers balisés à l’exception de zones dites d’exclusion.



Le public devra se conformer strictement aux prescriptions et consignes figurant sur les panneaux d’information affichés par l’ONF sur ces sentiers.