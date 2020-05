A la Une . Pensant voir un voleur, il tire un coup de fusil sur un promeneur Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 21 Mai 2020 à 07:08 | Lu 1264 fois

Un habitant de la Saline les Hauts n’a pas hésité à se saisir de son fusil mardi soir, après avoir aperçu une ombre dans son champ.



Pensant avoir à faire à un voleur, il tire dans l’espoir de le faire fuir, mais l’arme touche finalement un quinquagénaire, le blessant légèrement.



Il s’agissait en réalité d’un simple promeneur.



Le propriétaire de l’arme à feu a été arrêté par les gendarmes et placé en garde à vue et devrait être fixé sur son avenir judiciaire ce jeudi comme l’indique la presse écrite.



