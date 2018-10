Météo: Vigilance fortes pluies maintenue

Des averses localement orageuses concernent la Réunion à l'avant d'une zone d'instabilité qui remonte par le sud-ouest.



En cours de matinée, ces averses vont se maintenir apportant de bonnes pluies sur une bonne partie de la Réunion.



Des pluies sont localement encore attendues sur les régions Nord et Est bien que faiblissantes. Sur la région du Port et la Possession (zone Ouest), les pluies vont être temporairement un peu plus fortes qu'en cours de nuit passée, mais sans atteindre un caractère de fortes pluies.



Il a été relevé au cours de la nuit : 46.3mm à Gros piton Sainte Rose et 17.1mm au Colorado. Ce bulletin est le dernier pour le présent épisode.