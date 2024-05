Le vent continue de souffler en ce jeudi d’Ascension

L’alizé d’Est à Sud-Est reste bien présent et souffle en rafales voisines de 55 à 65 km/h entre Saint-André et Saint-Denis ainsi que sur le Sud Sauvage, et 65 à 75 km/h du côté de Saint-Pierre et de la pointe au Sel. Le vent souffle aussi dans les hauts avec des rafales voisines de 60 km/h sur les sommets de l’île et 40 à 50 km/h dans les plaines et à Cilaos.

Côté ciel, le temps est un peu plus humide avec un ciel nuageux et des averses en début de journée dans l’Est et le Sud-Est de l’île. Le temps reste par ailleurs durablement maussade dans les pentes Est et Sud du volcan avec de nombreux nuages et des averses qui débordent occasionnellement du côté de la plaine des Sables ou sur le sommet du piton de la Fournaise.

Ailleurs, le début de journée est généralement ensoleillé malgré la présence de quelques nuages d’altitude. En milieu de journée, les pentes de l’Ouest et du Nord sont progressivement gagnées par les nuages alors que le temps se montre provisoirement plus sec sur le littoral et les pentes de l’Est. Les averses poussées par l’alizé ne tardent toutefois pas à faire leur retour au cours de cet après-midi et en soirée dans l’Est. La région de Saint-Pierre conserve de belles éclaircies tout au long de la journée.

La mer est tout au plus agitée dans l’Ouest et le Nord-Ouest, elle est généralement forte ailleurs au vent et au déferlement d’une houle d’alizé atteignant 2 mètres 50 à 3 mètres.