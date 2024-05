Météo : Les journées se suivent et se ressemblent

Bulletin de Météo France :

Situation générale

Alizé de Sud-Est assez fort et températures tout juste de saison. La houle de secteur Sud s’amortit.

Les journées se suivent et se ressemblent!

Au lever du jour le ciel est dégagé sur la quasi-totalité du département, à l’exception des flancs Est du volcan qui voient s’accumuler des nuages venus de la mer.

Lentement au fil des heures les nuages se forment sur les pentes de l’Ouest, apportant ainsi grisaille et averses éparses. Peu à peu les nuages s’élèvent le long des pentes du volcan, du côté de Bélouve ou Takamaka. Un peu plus tard en matinée, c’est au tour de la Plaine des Palmistes et des environs de Salazie de connaître la grisaille accompagné de farines ou de rares averses. Les plages de l’Ouest et du Sud profitent d’un temps agréablement ensoleillé et les sommets de plus de 2000 mètres d’altitude bénéficient également d’un ciel dégagé.

L’après-midi est agréable sur une bonne moitié Ouest de l’île malgré la présence de quelques nuages le long des pentes du Maïdo.

Si le ciel le long du littoral Ouest est ensoleillé, le vent d’Est à Sud-Est reste virulent avec des rafales de 50 à 60, voire 70 km/h de Saint-Joseph à la Pointe au Sel et de Champ Borne à Saint-Denis.

La mer est forte de la Pointe au Sel à Sainte-Rose au vent et au déferlement d’une houle de secteur Sud qui s’amortit et d’une houle d’alizé voisine de 2 mètres.

Les températures maximales s’échelonnent de 26 à 29°C le long du littoral, de 18 à 21°C dans l’intérieur des terres.