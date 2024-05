La vigilance jaune vents forts retardée, mais bien présente

Prévue initialement à 8h, la vigilance jaune vents forts émise par Météo France débutera finalement à 10h pour s'achever à 18h. Pour le reste des conditions météorologiques, l'île sera coupée en deux avec du soleil à l'ouest et quelques gouttes dans l'est.

Vigilance JAUNE en cours. Soyez attentif.

Vagues-submersion

Pas de vigilance particulière

Fortes pluies/Orages

Pas de vigilance particulière

Dans tous les cas, tenez vous au courant de l’évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées par les médias ou en consultant les prévisions sur https://meteofrance.re/fr

Le bulletin météo de ce mercredi :

Le vent demeure le point majeur de cette journée de mercredi. En effet, au lever du jour, il souffle en rafales entre 60 et 70 km/h entre Saint-Philippe et la Pointe au Sel pour le Sud, et 50 à 60 km/h entre Champ-Borne et la Grande-Chaloupe pour les côtes Nord. De même des pointes du même ordre sont attendues sur les sommets. Ces valeurs montent rapidement d’un cran dans la matinée, pour atteindre 60 à 70 km/h de Champ-Borne à Saint-Denis, autour de 60 km/h de Sainte-Rose à Saint-André, et surtout 75 à 85 km/h entre Saint-Pierre et l’Étang-Salé.

Du côté du ciel, l’île est à nouveau scindée en deux parties en début de journée. A l’Est d’une ligne s’étirant de Saint-Denis à Saint-Philippe, des nuages s’échouent et distillent quelques ondées, alors que le soleil domine ailleurs. Au fil des heures, ces nuages ont tendance à se clairsemer, en commençant par les littoraux du Nord et du Nord-Est, pour laisser libre le sommet de la Fournaise à partir de la mi-journée.

A contrario, les nuages s’accaparent les Hauts de l’Ouest et finissent par lâcher quelques gouttes en cours d’après-midi. Des passages nuageux porteurs d’averses font leur retour par l’Est en toute fin de journée. Les cirques et l’ensemble du littoral Sud bénéficient d’un franc soleil.

La mer est forte de la Pointe au Sel à Champ-Borne, en passant par la Pointe de la Table, sous l’effet du vent pour les zones exposées, et d’une houle d’alizé s’amplifiant entre 2 mètres 50 et 3 mètres de Saint-Philippe à Sainte-Rose.