Météo : Une journée assez maussade

Prévisions de Météo France :

L’alizé rentre en action. Il amène un air plutôt sec et frais et donne des rafales vers 60 km/h sur les secteurs habituellement exposés, chef-lieu et région de Saint-Pierre entre autres. Les plages semblent rester cette fois ci à l’abri. Une petite partie sud-est de l’île connaît une journée assez maussade avec un temps aux allures d’hiver austral. Des averses arrosent de temps à autre les pentes du Volcan. Ailleurs, les conditions météorologiques sont plus favorables, notamment le matin sur une bonne moitié ouest, cirques de Mafate et Cilaos inclus, où le soleil domine. Au fil de la journée, les nuages se développent, majoritairement sur les pentes et les remparts. Le ciel se charge davantage sur l’Est également, avec quelques farines dans les Hauts, annonciatrices d’un temps plus humide à partir de la soirée sur une large façade occidentale de la Réunion. La mer est agitée. Elle reste cependant forte dans le sud, sous l’effet conjugué du vent et d’une houle de secteur Sud qui s’amortit. Une houle d’alizé de 2 mètres déferle sur la côte est.

