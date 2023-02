Mayotte : Gérald Darmanin prépare-t-il une expulsion de grande envergure ?

Selon l'hebdomadaire "Le Canard Enchaîné", le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin prévoit une opération d'envergure à Mayotte. Cette opération, nommée "Wuambushu", qui signifie en mahorais quelque chose comme "une tentative pour la première fois", vise à expulser massivement les étrangers en situation irrégulière et à détruire les bidonvilles.



Le président Emmanuel Macron aurait donné son feu vert à cette opération secrète lors d'un conseil de défense. Environ 500 policiers et gendarmes supplémentaires seraient déployés sur l'archipel pour mettre fin à l'immigration illégale et lutter contre la criminalité. La destruction des bidonvilles serait effectuée à l'aide de bulldozers.



L'opération devrait débuter le 20 avril et se terminer en deux mois. Le Canard Enchaîné suggère que Gérald Darmanin espère devenir Premier ministre grâce à cette opération. Toutefois, certains cadres des forces de l'ordre et de l'armée se montrent sceptiques, soulignant que Mayotte expulse déjà plus de personnes que le reste de la France, et que les personnes reconduites reviennent rapidement.