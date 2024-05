Réforme du droit du sol : Les élus mahorais seront reçus à l’Elysée, annonce Marie Guévenoux

Marie Guévenoux est de retour à Mayotte pour rendre compte des avancées de la deuxième opération Wuambushu appelée « Place nette Mayotte ». La ministre déléguée chargée des Outre-mer prépare aussi un changement de la législation dans l’île aux Parfums pour mieux lutter contre l’immigration clandestine.

La ministre a annoncé au Point que le chef de l’État recevra dès le 17 mai les élus mahorais à l’Élysée pour leur présenter les projets de loi annoncés. Le conseil départemental de Mayotte aura par la suite un mois pour examiner ces textes et faire des propositions au Gouvernement qui seront discutées au Conseil des ministres début juillet.

Marie Guévenoux a par ailleurs fait un premier point d’étape sur l’opération Place nette Mayotte démarrée en avril. Elle déclare dans Le Point, la destruction de 250 bangas, la saisie de 60 arùes et de 20 kwassa-kwassas. Près de 10.000 contrôles ont été menés et 200 interpellations ont été réalisées. 23 individus qui figurent sur la liste des 60 chefs de bande les plus dangereux, ont été arrêtés. Plus de 1.150 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés et 850 reconduites à la frontière ont été opérés.

La ministre déléguée chargée des Outre-mer a aussi évoqué la situation sanitaire lors de son interview dans Le Point. Elle annonce l’envoi de 19 renforts de la réserve sanitaire, l’armement de 20 lits supplémentaires dans une seconde unité de prise en charge de malades du Choléra et l’ouverture d’un centre de dépistage à Koungou.

Suppression du droit du sol, projet de loi d’urgence, lutte contre la délinquance et gestion des cas de Choléra, le Gouvernement est sur tous les front pour rétablir durablement la paix sociale à #Mayotte. Alors que j’entame mon 4ème déplacement sur l’île, retrouvez mon itw ⤵️ https://t.co/waFX64LmbQ — Marie Guévenoux (@mguevenoux) May 2, 2024