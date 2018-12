Maine-et-Loire : Des pompiers tournent le dos aux élus lors d’une cérémonie

Ca n'avait pas de lien direct avec les actions des Gilets jaunes. Encore que...



Les pompiers de Cholet (Maine et Loire) ont tourné le dos aux autorités, à l'occasion de la cérémonie de la Sainte Barbe, comme le rapporte Ouest France.



Étaient notamment présents : le maire de Cholet, le député du Maine-et-Loire et le président du SDIS. C’est ce dernier qui était particulièrement visé par l’action des soldats du feu.



Le maire de la ville a rapidement quitté les lieux en déclarant : "Ce n’est pas acceptable, on n’est pas là pour ces guignoleries !", selon le quotidien régional.



L’action des sapeurs-pompiers visait à alerter sur le sous-effectif chronique qu’ils subissent. Ils ont, par ailleurs, déroulé une banderole supportant l’inscription : "Moins de pompiers, secours en danger".