A la Une . Les séries les plus regardées sur Netflix à La Réunion en 2022

Les Réunionnais comme les internautes du monde entier passent beaucoup de temps devant leur écran à regarder des séries. De nombreuses plateformes sont accessibles mais seule Netflix publie chaque semaine un Top 10 des séries visionnées. Zinfos974 a compilé les données pour créer le classement régional des contenus préférés des Réunionnais sur le site. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 2 Janvier 2023 à 07:07

Les services de streaming comme Disney+ (récemment devenu leader mondial), Amazon Prime Video ou encore OCS continuent de se démocratiser à La Réunion au même titre que Netflix.



Amazon Prime Video a mis en place un Top 10 régional dans le courant de l’année mais son historique n’est pas consultable. Netflix a mis en ligne un site Internet dédié à ce classement.





Un classement préparé par Zinfos974



Netflix ne révèle pas tout de ses performances au public. Impossible donc de savoir combien de minutes d’une émission ont été regardées ou combien de visionnages ont été recensés.



Quelles sont les 10 séries les plus vues sur 7 jours ? Combien de semaines passent-elles dans le Top ? Voici les deux seules questions auxquelles Netflix apporte des réponses. Zinfos974 a donc compilé toutes les données de l’année 2022 pour créer un classement par points afin de prendre en compte à la fois le niveau de popularité d’un contenu à sa sortie mais aussi sa longévité.



Vous pouvez retrouver le classement des films ici.



Séries : Le cas particulier de “Manifest”



Un phénomène particulier s’est produit cette année autour de la série “Manifest” qui raconte l’histoire de la réapparition des passagers d’un avion qu’on croyait disparu.



La série avait été abandonnée par NBC au bout de trois saisons mais a connu un succès fou aux Etats-Unis dès son rachat par Netflix. Le service de streaming a donc relancé la production de nouveaux épisodes et a beaucoup communiqué avant de sortir la quatrième partie de “Manifest” en novembre dernier. Résultat : Les quatre saisons de la série ont figuré dans le Top 10 réunionnais en 2022.



Séries : Catastrophes, secrets et envies meurtrières



Deux séries ont totalement dominé l’année 2022 sur Netflix à La Réunion. “Manifest” et “Stranger Things” ont tous les deux occupé la première place du classement pendant un mois chacun et ont passé en tout douze semaines dans le Top 10 de la plateforme de streaming.



La série de Ryan Murphy qui se base sur la vie du tueur en série Jeffrey Dahmer complète le podium et a beaucoup fait réagir les Réunionnais sur les réseaux sociaux.



D’autres créations ont aussi passionné les Réunionnais. La saison 2 de Bridgerton, produit par Shonda Rhimes, continue de séduire. Les séries sud-coréennes restent populaires comme le montre “All of us are dead”. Le surprenant “The Sandman”, qui a rapidement gagné en popularité, n’a pas réussi à s’installer dans le temps.



Enfin, il n’y a pas de Top 10 des séries à La Réunion sans télénovela. Après “La Reina del Flow” en 2021, c’est “En un battement” qui a conquis le cœur des streamers réunionnais cette année.



Le phénomène de l’année



“Mercredi”, la série de Tim Burton qui se base sur le classique télévisuel “La famille Addams”, a aussi fait fureur à La Réunion mais ne figure pas encore dans le classement à cause d’une sortie trop tardive.



Mais depuis sa mise en ligne, la série occupe la première place du classement. Les Réunionnais, comme le reste du monde, ont été conquis par la série.



Les séries qui auraient dû figurer dans le classement



Plusieurs créations ont tout même marqué les Réunionnais et auraient mérité leur place dans le Top 10. Le très bon “Umbrella Academy” avec Elliott Page ou le très sous-coté “Warrior Nun”, notamment.



Le très rythmé “La Nouvelle Ecole” a aussi provoqué un flot de réactions sur les réseaux sociaux. Enfin, la cinquième saison du sulfureux “Elite” échoue aux portes du Top 10 des séries Netflix de 2022 à La Réunion.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur