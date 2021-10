A la Une . Les secrets de la NRL livrés aujourd'hui

La NRL sera sur toutes les lèvres ce mercredi à l'occasion de l'assemblée plénière de la Région Réunion. Une assemblée qui se déroulera notamment en présence du préfet mais aussi des représentants du groupement NRL. L'occasion pour la nouvelle majorité régionale de présenter dans un rapport l'état d'avancement du chantier, "sur ce qui a déjà été fait mais aussi sur les différents manquements tant de la part du groupement que de l'ancienne majorité", explique une source proche du dossier. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 27 Octobre 2021 à 06:00





Le second concerne l'achèvement de la totalité du chantier, "qui ne peut raisonnablement être envisagé qu'à l'horizon 2027-2028", et ce quel que soit le scénario envisagé, malgré le choix initialement fait par l'ancienne majorité régionale d'une digue à talus classique, qui pourrait être réalisée plus rapidement mais qui "devrait être écartée en l'absence de carrière en roches massives autorisée", explique la Région dans ce rapport. Enfin, cette dernière reconnaît qu'en l'état actuel des choses, aucune solution évidente ne s'impose et ce, même "en combinant les aspects technique, financier, juridique, environnemental, économique, social, ainsi que les délais de mise en oeuvre des procédures et des travaux".



Lors du point presse qui s'est tenu le 6 octobre dernier sur le viaduc de la NRL, Huguette Bello était revenue sur les retards pris sur le chantier. Alors que la majorité présidée par Didier Robert tablait en début d'année sur une livraison du viaduc fin 2021 (



240 défaillances relevées



Et les aléas, ce chantier n'en manque pas, relève la nouvelle équipe aux manettes de la Pyramide inversée. A commencer par les accropodes installés le long du tracé, dont près de 800 doivent être remplacés en raison de plusieurs malfaçons constatées, et ce dès le début des travaux de pose, nous apprend le rapport. En effet, le maître d'oeuvre du chantier, la société Egis, s'interrogeait déjà auprès du groupement "sur les compétences et l'expérience de la direction de chantier du Groupement Digues en matière de travaux maritimes, en particulier sur la pose d'accropodes", peut-on lire.



Près de 240 documents concernant ces défaillances avaient été émis par le maître-d'oeuvre, dont une centaine entre 2015 et 2017, mais n'avaient pas été suivis d'effet par le groupement, qui restait rassurant sur la qualité de la pose. Ce dernier consentira finalement début 2021 à engager des études et déterminer la nature des travaux à réaliser qui doivent se dérouler jusque mi-2022 (hors éventuels aléas pendant la saison cyclonique 2021-2022). "Ce n'est qu'à l'issue de ces interventions que les derniers travaux nécessaires pour la mise en service anticipée pourront être exécutés (...) Elle interviendrait toutefois avant la fin 2022", nous apprend le rapport.



Le surcoût engendré



Le coût des contentieux et du chantier ensuite. Sur le premier point, qui avoisine le milliard d'euros, Huguette Bello avait appelé à d'autres accords avec les entreprises en charge du chantier. Sur le coût du chantier à proprement parler, estimé initialement à 1,6 milliard d'euros, il avoisine aujourd'hui près de 1,7 milliard d'euros selon le maître-d'oeuvre après application des pénalités de retard et hors risques. Un montant qui ne prend pas en compte le tronçon de 2,5 km restant à réaliser et les travaux de finition et de raccordement à La Possession.



"Avec le raccordement, le coût final et le délai final de livraison de la totalité du tracé dépendront de la solution qui sera la meilleure pour achever la Nouvelle Route du Littoral. On me dit plus de 2 milliards d'euros : 2,1 milliards, 2,2 milliards ou encore 2,3 milliards d'euros", avait ajouté Huguette Bello lors de son point presse du 6 octobre dernier.



Les responsabilités



"Ce qui est important à relever dans ce rapport c'est l'état assez catastrophique dans lequel se trouve ce chantier de la NRL", confie un membre de l'actuelle majorité régionale qui souhaite garder l'anonymat. Le rôle de l'Etat est également pointé du doigt concernant l'attribution des différents marchés.



"L'Etat n'a également pas joué son rôle, qui est de protéger la population. Là, des choix ont été faits en faveur de certains particuliers ou du groupement et non pas dans l'intérêt de la population", poursuit notre source. "On peut être catastrophé par le montant des contentieux entre la collectivité et le groupement mais le rapport va aussi montrer que ce n'est pas qu'un souci d'argent. L'argent est important, oui, mais qu'en est-il de la sécurité de ceux qui vont l'emprunter ? Il s'agit de la sécurité des Réunionnais et il ne faut pas s'attendre à ce que la route soit livrée rapidement", termine l'élu régional.



