Air Austral, RSA et vie chère : Les sujets au cœur de la visite de Marie Guévenoux

La ministre chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, s’est entretenue avec Huguette Bello dès son arrivée à La Réunion ce mardi 14 mai. Parmi les sujets prioritaires évoqués durant cet échange figurait l’avenir d’Air Austral. La représentante du gouvernement a assuré que l’État soutiendrait la compagnie aérienne si les premières étapes du plan de restructuration étaient jugées satisfaisantes. Une réunion sur le sujet aura lieu le 21 mai prochain.

Marie Guévenoux a aussi souhaité rassurer les Réunionnais sur la refonte de Pôle Emploi devenu France Travail. Elle a affirmé qu’un comité local sera mis en place pour éviter une politique de sanctions des bénéficiaires du RSA qui seraient dans l’incapacité de retrouver un emploi.

La ministre déléguée chargée des Outre-mer a enfin assuré que le gouvernement allait agir rapidement pour lutter contre la vie chère. Ses conseillers seront à La Réunion la semaine prochaine pour étudier les pistes de travail avec les acteurs économiques et politiques.

Accompagner Air Austral

La compagnie aérienne connaît de nouvelles turbulences. Un plan de restructuration a été signé la semaine dernière, mais les institutions publiques doivent se rencontrer prochainement pour réaliser un point de suivi sur la santé économique d’Air Austral.

« Air Austral est un fleuron de l’économie réunionnaise. Elle participe à la continuité territoriale, elle crée des emplois directs et indirects. Elle dessert aussi Mayotte. On fera en sorte que l’État puisse accompagner à proportion de ce que font les actionnaires et des mesures d’avenir, de manière à ne pas être assujettie trop régulièrement à des aides publiques« , assure Marie Guévenoux.

La ministre chargée des Outre-mer indique que l’État suit de près l’évolution de la situation : « On a eu une réunion il y a deux mois avec la présidente, les ministres du Transport et de l’Industrie pour voir comment on peut accompagner au mieux Air Austral, en sachant que l’État avait déjà annulé une dette de 100 millions d’euros de la compagnie pour lui redonner de l’air et une capacité à rebondir. Un plan devait être mis en œuvre et je me félicite que la première étape ait été signée avec un sacrifice important de la part des salariés au niveau de leur rémunération. Il faut maintenant que les actionnaires fassent de même et suivent le plan. Nous nous retrouverons le 21 mai avec la présidente de Région et les ministres pour voir la suite à donner. »

Huguette Bello a de son côté demandé à ce que le plan de retournement d’Air Austral prévu sur trois ans soit allongé à cinq ans.

France Travail, pas de culture de sanction

Huguette Bello a rappelé que des bénéficiaires du RSA sont dans des situations de précarité qui empêchent le retour à l’emploi et s’est positionnée contre la sanction. La ministre a souhaité lui répondre sur ce sujet.

Il y a « 96.000 bénéficiaires du RSA dont le gouvernement souhaite aider au maximum le retour à l’emploi. Mais il ne s’agit pas de sanctionner les bénéficiaires qui ne pourraient pas retrouver d’emploi à cause d’une situation géographique ou professionnelle trop éloignée de l’emploi« , a-t-elle concédé avant d’ajouter : « L’idée du gouvernement est de permettre le retour à l’emploi des bénéficiaires en leur faisant bénéficier d’une formation et en aucun cas sanctionner ceux qui ne pourraient pas retrouver un emploi. »

« Le comité territorial qui sera animé par le préfet permettra d’évaluer chacune des situations et de ne pas entrer dans un système de sanctions qui serait punitif et qui serait un non-sens par rapport à ce que souhaite le gouvernement« , déclare-t-elle.

Huguette Bello indique avoir demandé à ce que les revenus d’un emploi saisonnier ne coupent pas les allocations, mais s’y ajoutent.

Baisser les prix : « C’est vital !«

La ministre déléguée chargée des Outre-mer a commencé par faire le constat habituel : « 30 à 40% des prix de produits de consommation sont plus élevés à La Réunion. Cette situation n’est pas tenable. »

Elle a ensuite assuré que les pouvoirs publics devraient travailler ensemble : « Il faut qu’on y travaille ensemble, dans la concertation. Il faut aussi qu’on fasse la lumière sur la façon dont ils sont fabriqués : quelle est la part de l’octroi de mer, du fret et d’autres éléments ? »

Interpellée sur la nécessité d’agir urgemment, la ministre assure que le chantier est en cours : « J’ai des conseillers qui reviennent ici la semaine prochaine pour rencontrer les acteurs politiques et économiques. On partage tous l’objectif de réduction des prix de la consommation, c’est vital. Il faut qu’on aille vite, mais il faut être dans la concertation. »

Elle pointe par ailleurs du doigt l’octroi de mer, mais explique qu’elle comprend l’opposition pour l’instant de la présidente de Région à une refonte du régime fiscal : « L’octroi de mer protège les productions locales, en revanche, on se pose la question d’un octroi de mer sur les produits qui ne sont pas produits localement« , déclare-t-elle, avant d’ajouter, « cela s’explique par l’autre objectif de l’octroi de mer, qui est de financer les collectivités locales. Et pour ça, il faut qu’on puisse garantir les ressources financières. »