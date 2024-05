Rencontre Guévenoux-Melchior : Enfin la fin des pénuries d’eau dans l’Est ?

Le président du Conseil Départemental a reçu la ministre déléguée chargée des Outre-mer au Palais de la Source ce mardi. Une rencontre lors de laquelle les deux élus ont pu aborder plusieurs thématiques de l'île et qui a abouti à la signature de deux conventions entre l'État et le Département, l'une étant relative au financement du programme MEREN (irrigation des secteurs Nord et Est de l'île) qui vise à assurer l'alimentation en eau pour l'Est de l'île.

Pour la première journée de sa visite ministérielle, c’est un programme au pas de charge qui attend Marie Guévenoux. Après avoir rencontré Huguette Bello à la Pyramide inversée et avant de se rendre à Bras-Fusil pour observer le bilan de l’opération place nette, c’est au Conseil départemental que la ministre déléguée chargée des Outre-mer a fait escale.

Marie Guévenoux et Cyrille Melchior se sont d’abord entretenus afin d’aborder divers sujets. Le président du Département a ainsi évoqué « les particularités locales » et les difficultés d’accompagner 95.000 bénéficiaires. « L’expérimentation l’a démontré : 30% des personnes que nous avons accompagnées sont employées. Les résultats sont assez positifs », rappelle Cyrille Melchior qui « plaide pour qu’on aille vers l’accompagnement, concerté, co-construit, pour une meilleure insertion des personnes bénéficiaires du RSA. »

Un message reçu par la ministre qui a indiqué que ces bons résultats s’inscrivent dans le souhait du gouvernement. « C’est au fond ce que souhaite le gouvernement dans le cadre de la réforme du RSA, c’est de bien accompagner les bénéficiaires vers le retour à l’emploi », indique Marie Guévenoux qui affirme « qu’il y a un savoir-faire ici pour le retour à l’emploi. »

3 millions d’euros pour la solidarité

L’autre volet social de cette rencontre a porté sur le pacte de solidarité envers les familles en difficulté. La ministre déléguée a annoncé une enveloppe de 3 millions d’euros, complétée par un budget de la collectivité départementale pour « aller plus loin parce que le territoire le demande, la population le demande », souligne Cyrille Melchior.

« Le président Melchior est particulièrement engagé pour accompagner les familles les plus vulnérables, à la fois dans l’accompagnement alimentaire des enfants ou dans l’insertion par l’emploi. C’est autant de besoins des populations qui nécessitent un engagement permanent du Conseil Départemental », a rappelé Marie Guévenoux.

Le sujet de l’octroi de mer a également été abordé. Bien que le Conseil départemental n’en bénéficie pas, Cyrille Melchior a rappelé l’importance que représente ce dispositif de financement fiscal pour les autres collectivités. Pour lui, c’est la question de la vie chère qui doit être avant tout traitée et il promet que le Département participera à « plus de clarification » et va s’assurer que « le dispositif ne participe pas au renchérissement des prix à La Réunion. »

La fin des coupures d’eau dans l’Est ?

Enfin, Cyrille Melchior et la ministre déléguée chargée des Outre-mer ont signé une convention relative au financement du programme MEREN (irrigation des secteurs Nord et Est de l’île). Ce projet prévoit de sécuriser les interconnexions et d’assurer la distribution d’eau dans l’Est.

« C’était un dossier prioritaire pour le président du Département quand il était venu me voir il y a deux mois et qu’il l’avait porté devant la Première ministre Élisabeth Borne il y a un an. Aujourd’hui, il trouve une traduction concrète puisque ce sont 30 millions d’euros qui vont pouvoir financer ce projet », annonce la ministre déléguée. Cela signifie-t-il la fin prochaine des pénuries d’eau de l’une des zones les plus arrosées du monde ?