A la Une . Le Trail de Minuit reporté au mois de novembre

L'annonce a été faite cette nuit. Le Trail de Minuit qui devait se tenir le week-end du 14 et 15 août a été reporté au 13/14 novembre 2021 à cause du couvre-feu. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 à 08:24

Les organisateurs expliquent que les inscriptions enregistrées sont automatiquement maintenues. Ceux qui ne pourront plus participer pourront se faire rembourser jusqu'au 1er septembre. Par ailleurs, le Pass sanitaire sera obligatoire lors de l'événement.







Publicité Publicité