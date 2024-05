Tournoi de Beach tennis des Brisants : Les out-siders en finales

Ce samedi, l’affiche réunissait un temps exceptionnel et le gratin de la Planète Beach. Des matchs très disputés du plus haut niveau qui mettent La Réunion sur la scène internationale du Beach Tennis. Et font de l’Open des Brisants à n’en pas douter le plus beau tournoi mondial.

Le public du 13ème Open Beach Tennis des Brisants était présent en masse et particulièrement enthousiaste. Il n’a pas ménagé ses applaudissements et ses encouragements qui ont permis, priorité aux dames, les qualifications pour la finale 100% italienne de ce dimanche de Nicole Nobile et Flamina Daina face à Giulia Gasparri et Ninny Valentini.

Quant à ces messieurs, les qualifications pour la finale demain dimanche sont Nicolas Gianotti associé à Mattia Spoto face à Tommaso Giovannini et Nikita Burmakin »

Enfin à noter que demain auront lieu le tournoi Partners et le « loisir mixte ». Il faut signaler aussi l’accueil réservé par les réseaux sociaux aux images audiovisuelles jugées formidables.

Encore une dernière journée comme celle-ci et ce 13ème tournoi pourra être considéré comme une réussite totale !

Photos Pierre Marchal