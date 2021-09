Le Tampon soucieux du "bien-être des élèves"

C’est dans l’école de son opposant politique Yannis Lebon, qui à la ville exerce la profession de directeur d’école à Bras de Pontho, qu’André Thien Ah Koon a fait le point sur les travaux et les projets en cours. Dans les 39 écoles publiques qui comptent 11 779 élèves, "la rentrée s’est bien déroulée", s’est félicité l’édile dans un contexte sanitaire durant lequel "il faut assurer la sécurité des élèves et des personnels".



18 millions d’euros ont été investis ces trois dernières années pour "assurer une qualité scolaire", dont plus de 3,7 millions d’euros en investissement pour cette année. Pour le confort des élèves, des travaux de transformation des réfectoires, de réhabilition ou encore de création de préaux dans les écoles ont été réalisés. Si le confinement de l’année dernière a eu un impact sur le nombre de repas et le coût de revient, 1344 000 repas en 2021 devraient être à nouveau servis.



La commune engagée dans la lutte contre le gaspillage poursuit son action de reconditionnement des excédents dans des barquettes pour les personnes dans le besoin. 15 à 20 repas par jour sont ainsi distribués pour les plus nécessiteux pour un investissement de la collectivité de 22 989 euros.



Dans un esprit pédagogique, les élèves des écoles de Bras de Pontho et d’Edgar Avril sont également sensibilisés à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans des ateliers menés par le service de restauration scolaire et la CASUD.



Coté projets, la municipalité poursuit son programme d’amélioration des infrastructures. La couvertures des plateaux sportifs de l’école élémentaire du 17e km et des Auraucaris est en cours, des travaux d’électricité vont également être réalisés dans 4 écoles de la ville, la cuisine centrale du 14e km va être agrandie et une nouvelle sera construite à la Plaine des Cafres.



Attentive, la rectrice Chantal Manès-Bonnisseau a félicité le maire pour "sa gestion en parfaite phase avec les priorités de l’académie". Et André Thien Ah Koon de conclure : "Pour avancer, il faut que nous nous tenions main dans la main".