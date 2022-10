La Réunion retrouve trois heures de décalage avec la métropole cette nuit

Dimanche, il faudra comme chaque année en métropole réajuster horloges et réveils, ce qui permettra à tous de profiter d’une heure de sommeil supplémentaire.



A La Réunion, ce changement lointain a pour conséquence de retrouver non plus deux mais trois heures de décalage avec la métropole. Il faudra y penser lors des appels téléphoniques à la famille ou les amis.



Rappelez-vous, la Commission européenne avait proposé en 2018 de supprimer ce mécanisme après que chaque pays se prononce afin d’arriver à une harmonisation à l’échelle européenne. Mais le Brexit puis la pandémie étaient passés par là, provoquant report sur report.



Selon l’Agence de la transition écologique (ADEME), le bénéfice du dispositif a eu tendance à s’amoindrir au fil des années du fait de la performance accrue des systèmes d’éclairage avec le remplacement progressif du parc électrique par des ampoules basse consommation et LED.



En 2009, les gains de l'heure d'hiver en matière d’éclairage étaient ainsi de l’ordre de 440 GWh, soit 0,07 % de la consommation d’électricité totale en France lorsqu'en 2018, cette baisse n’était plus que de 351 GWh.



En France, une consultation en ligne récoltant plus de deux millions de réponses avait été organisée en 2019 par l’Assemblée nationale. Les participants avaient majoritairement (83,74 %) opté pour la fin du changement d’heure. Quant à l’heure à laquelle ils souhaitaient rester toute l’année, c’est celle d’été qui avait eu la préférence de 59 % d’entre eux.