La Région réagit au mouvement des transporteurs

Alors que des dizaines de camions bloquent l’accès à la pyramide inversée, Dominique Fournel, vice-président de la Région Réunion délégué au projet NRL, convie la presse cet après-midi pour faire le point. Les transporteurs sont mobilisés depuis très tôt ce matin pour manifester leur colère quant à l’arrêt du chantier de la digue de la NRL. Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 21 Juillet 2020 à 14:12 | Lu 1576 fois

C'est en l'absence des transporteurs que Dominique Fournel fait le point sur la situation du chantier de la NRL: "Nous avons proposé aux transporteurs de les rencontrer, ils n’ont pas souhaité que ce soit le cas, je souhaite qu’ils reviennent rapidement autour de la table." Ces derniers n'accepteront de s'entretenir qu'avec le président de Région Didier Robert comme ils l'ont indiqué ce matin.



"Nous souhaitons rappeler que dans cette affaire, le groupement a une attitude inadmissible, puisque leurs prétentions sont tout à fait exemptantes."



Le vice-président ne mâche pas ses mots et renvoie rapidement la balle vers le groupement de constructeurs (GTOI SBTPC VINCI) qui doit exécuter les 2,7 km restants, le tronçon prévu en digue qui doit relier la Grande Chaloupe à l'entrée de la Possession, et qui est l'objet de toutes les crispations.



"C'est une question de légalité. Le groupement demande 150 à 200 millions d'euros supplémentaires pour exécuter ce marché. Mais juridiquement nous ne pouvons pas aller au delà de 15% du budget initial, soit 50 millions d'euros qui sont déjà sur la table. Mais le groupement estime que cela n'est pas suffisant."



Dominique Fournel veut par ailleurs rappeler aux transporteurs que la région n'a aucun lien contractuel avec eux, ces derniers ne sont liés par contrat qu'avec le groupement. "Mais le président de région a toujours voulu aider et écouter les transporteurs, comme il l’a montré à chaque fois qu'il les a reçus."



"Leurs camions ne sont pas restés à l'arrêt comme ils semblent vouloir le dire. Depuis 2014 ils ont transporté plus de 11 millions de tonnes de matériaux, pour un montant d'environ 100 millions d'euros. Mais à l'heure actuelle on ne peut pas leur commander de roches puisque nous n'en avons pas le pouvoir. Voilà ce qu'on dit aux transporteurs."



Le vice-président de région annonce qu'une nouvelle réunion avec les différents partenaires aura lieu la semaine prochaine pour remplacer celle qui aurait dû avoir lieu le 10 juillet dernier. Ainsi la région, l'Etat et le groupement tenteront à nouveau de trouver une solution, sans quoi un nouveau marché pourrait bien être lancé :



"Nous espérons qu’au terme de cette réunion une entente pourra être trouvée pour finaliser le chantier, dans le cadre des dispositions légales. Il est hors de question que la région s’engage dans la signature d’un avenant de surcoût de travaux tel qu’aujourd’hui le souhaite le groupement. Les choses sont claires. Ou bien on arrive avec le groupement à trouver une solution, ou bien on y arrive pas, mais dans ce cas le souhait de terminer la route sera toujours là, et à ce moment-là, nous devrons prendre d’autres dispositions pour l’achever."



Dominique Fournel annonce enfin que la première partie de la NRL sera livrée fin 2021, avec un raccordement à l'ancienne route un peu après la Grande Chaloupe, au niveau du PK9, pour éviter le tronçon où se produisent souvent des éboulis. Le marché du raccordement est actuellement en court et représente entre 15 et 20 millions d'euros supplémentaires.



Quant à l'intégralité de la route: "Si une solution est trouvée, dans le meilleur des cas elle sera livrée courant 2024."







Suite à ce point presse, la région a également transmis le communiqué suivant :



La Région Réunion a engagé le Chantier de la Nouvelle Route du Littoral, essentiel pour la sécurité des Réunionnais. Elle entend le mener à son terme dans un calendrier le plus resserré possible, sur la base d'un juste prix et dans un cadre légal.





Depuis janvier 2020, la Région est en discussion avec le Groupement sur la base d'un relevé de décisions visant à poursuivre les travaux du MT5-2 (Digue Grande Chaloupe / La Possession de 2,7 km).





A ce stade, les échanges sur les questions juridiques et financières n'ont pas encore abouti. Une réunion est prévue dans le courant de la semaine prochaine entre l'Etat, le Groupement et la Région. Cette réunion doit arrêter les conditions définitives de poursuite de ce dernier tronçon de digue. En effet à ce jour, les demandes formulées par le Groupement sont inacceptables juridiquement, car non conformes au Code de la Commande publique. Il est inconcevable pour la Région Réunion de s'engager dans une voie illégale.





Pour un marché de 298 millions d'euros, signé en 2014 pour l'exécution de cette digue, le Groupement fait désormais valoir une demande comprise entre +150 et +300 millions d'euros, soit une augmentation de 50 à 100 %.



Aucun protocole ne sera signé par la Région Réunion sur des bases illégales. Le montant du marché ne peut en effet être augmenté de plus de 15%.





Pour rappel, la responsabilité de l'acheminement des matériaux est à la charge du Groupement qui seul est en relations contractuelles avec des transporteurs.



La Région regrette l'instrumentalisation des transporteurs qui n'est sans doute pas étrangère au positionnement du Groupement.





Dans un souci de maintenir le dialogue, la Région reste ouverte à la discussion autant avec le Groupement, qu'avec les transporteurs.





Plus que jamais, la Région Réunion affiche sa détermination à terminer ce chantier essentiel à l'activité, à la sécurité des usagers et au développement du territoire.







