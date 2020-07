"La Région Réunion ne cédera ni au chantage ni à la pression ni à la désinformation" affirme Didier Robert

Le communiqué de Didier Robert :



"Mes services et moi-même déplorons le blocage de l'Hôtel de Région par les transporteurs. Une entrave au bon déroulement de l'activité régionale, qui si elle était amenée à durer, porterait grandement préjudice aux Réunionnais et au tissu économique. Cette décision délibérée d'entrave et de blocage est inacceptable pour les agents dans l'exercice de leurs missions, et aura des conséquences directes sur les bénéficiaires de toutes les interventions de la collectivité, en particulier celles mises en place pour accompagner les mesures prises lors de la crise sanitaire. C'est dans ce contexte que ce matin, j'ai été amené à faire un constat physique d'huissier et à saisir en référé les autorités judiciaires pour faire cesser cette situation inadmissible.



Je m'adresse en premier lieu aux Réunionnais et leur réaffirme la volonté qui est la mienne, mais également celle de mes services, de mener à son terme et dans les meilleures conditions financières possibles, ce chantier de la Nouvelle Route du littoral. J'affirme ici avec force, que la Région Réunion ne cédera en aucun cas, ni au chantage, ni à la pression, ni à la désinformation opérés ces dernières semaines. Je déplore également le fait, que les transporteurs soient eux-mêmes victimes d'instrumentalisation.



C'est dans ce contexte, que j'ai demandé à Dominique FOURNEL, Vice-Président de la collectivité et qui bénéficie de mon entière confiance, de se rendre disponible toute la journée d'hier et encore celle d'aujourd'hui, pour dialoguer avec les représentants des transporteurs qui manifestent devant l'Hôtel de Région".



Didier ROBERT

Président de la Région Réunion