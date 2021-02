L'ancien directeur régional du développement du Groupe Casino mis en examen pour corruption

Après son passage devant un juge d'instruction ce jeudi au tribunal de Champ fleuri, l'ancien directeur régional du Développement au sein du groupe Casino a été mis en examen pour corruption.



Eric Heinz pilotait la branche de "l'Immobilière du Groupe Casino" de juin 2015 à septembre 2020, autrement dit à l'époque des pourparlers en vue d'une extension du centre commercial situé en entrée de ville dans la Zac Mascareignes.



Le rôle d'Eric Heinz dans ce montage financier obscur aux côtés du maire, d'un adjoint, d'un directeur de cabinet semble donc établi dans cette affaire au vu des éléments dont dispose le procureur de la République Eric Tuffery.



Eric Heinz avait été auditionné, au même titre que le trio de la mairie du Port, pendant 48 heures au sein des locaux de la brigade financière du commissariat Malartic.



Confronté à un refus catégorique du maire en vue de l'extension de la galerie commerciale au début de son mandat, le groupe Casino a-t-il été incité à "arroser" des actions associatives et sportives de la ville afin de se voir offrir plus facilement le sésame d'un agrandissement de sa surface marchande ?



En novembre dernier lors des perquisitions menées à l'hôtel de ville, au domicile des élus et d'un président d'association, le procureur de la République nous informait de suspicions d'un "flux financier entre élus". Depuis ces "descentes", l'instruction a donc eu accès à de nombreux documents, de données informatisées et téléphoniques saisies qui ont amené l'autorité judiciaire à programmer une confrontation directe des suspects avec les enquêteurs.



A la sortie du tribunal de Champ fleuri ce mercredi vers 13H30, Eric Heinz n'a pas souhaité commenter les poursuites judiciaires qu'il venait de se voir signifier par un juge d'instruction.



Sur des images de Régis Labrousse