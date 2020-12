A la Une . Jackpot Euromillions : Le grand gagnant est prêt à donner quelques millions aux hôpitaux

​On en sait un peu plus sur le grand gagnant de l’Euromillions du 11 décembre. Il s’agit d’un retraité habitant le sud de la France prêt à se délester de quelques millions au profit d'une cause qui le tient à coeur. Par Emilie Carassou - Publié le Mardi 22 Décembre 2020 à 15:37 | Lu 500 fois

Il est venu récupérer son chèque. Un retraité s’est fait connaître auprès de la Française des jeux qui lui a libellé un chèque record de 200 millions d’euros.



Il s’agit du plus gros gain jamais remporté en France. Aux côtés de la directrice de la Française des Jeux, l’heureux gagnant a annoncé qu’il s’engageait à soutenir les hôpitaux et à créer une fondation dans laquelle il compte injecter "plusieurs dizaines de millions d’euros".



Cet ancien cadre a raconté qu’il était "particulièrement sensible à la question de la santé".



C’est d’ailleurs dans ce but qu’il n’a pas pris de risque, avec la Covid-19, de se déplacer dans un bureau de tabac et qu’il avait décidé de jouer à l’Euromillions via Internet.



Un joueur occasionnel



En plus de son don, il compte offrir une nouvelle voiture à sa fille et financer des travaux dans sa maison. Il envisage également d’ "aider des proches qui en ont besoin".



"Quand l'argent tombe du ciel, il faut en faire quelque chose et aider ceux qui n'ont pas autant de chance. Sinon, ça n'a pas de sens", a conclu l’heureux gagnant.



Selon la FDJ, il s'agit d'un joueur occasionnel. L’homme avait créé son compte sur Internet au mois de mars lors du confinement. Ce gagnant a tenté sa chance uniquement lors des jackpots exceptionnels et choisissait sa combinaison en mélangeant des numéros fétiches et des numéros aléatoires.





