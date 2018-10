La grande Une Ibrahim Patel devrait être déféré devant la justice





Si certains membres de son cercle proche devraient sortir libres de leur garde à vue, d'autres bras droits devraient également faire face à la justice.



Le président de la chambre consulaire a été placé en garde à vue lundi matin, dans le cadre de l'enquête sur des fraudes présumées lors de l'élection de 2016. Une garde à vue toujours en cours ce mardi soir.



Une perquisition avait été menée dans la foulée à la CCIR. Plusieurs membres de son cercle proche avaient également été entendus.



Ce mardi après-midi, l'un des avocats d'Ibrahim Patel, Me Navarro, indiquait que son client n'avait " rien à se reprocher" et paraissait confiant quant aux suites de cette affaire. Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 1180 fois