A la Une . Eric Leung intègre le Conseil national de la refondation d'Emmanuel Macron

Les travaux du Conseil national de la refondation débuteront dès cette semaine. Voulue par le président de la République Emmanuel Macron, cette instance a pour but affiché d'associer citoyens, forces politiques, économiques, sociales, associatives et élus des territoires aux décisions politiques. Un comité dont fera partie Eric Leung, proche du président de la République et ex-candidat de la majorité présidentielle dans la 6e circonscription, a priori le seul représentant ultramarin. Par SI - Publié le Lundi 20 Juin 2022 à 11:16

Une première réunion entre le chef de l'Etat et sa Première ministre Elisabeth Borne est prévue ce mercredi avec l'ensemble des membres retenus au sein de ce CNR. Une réunion à laquelle participera Eric Leung, au titre de sa délégation Outre-mer au Conseil économique, social et environnemental (CESE).



Un CESE dont s'inspire largement ce CNR, plutôt vu comme une méthode qu'une énième institution comme l'avait déclaré le 8 juin dernier le ministre des relations avec le Parlement, Olivier Véran, sur les ondes de France Inter.



Le principe de CNR sera de partager en comité plus restreint avec les membres de la société civile "les bons diagnostics" afin, dit-il, "de proposer des solutions dans le cadre programmatique du président", et ce sur plusieurs sujets : pouvoir d'achat, services publiques, économie ou encore écologie.