Élection à l’URPS Médecins : Le programme du SML Réunion

Le Syndicat des Médecins Libéraux de La Réunion (SML Réunion) revendique pour les prochaines élections à l’Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins (URPS Médecins dite URML OI) de mars 2021:



1- le versement d’office de la contribution des médecins à leur URPS régionale, dorénavant au syndicat national de médecins libéraux choisi.



2- le versement actuel de la dotation conventionnelle aux seuls de ces syndicats nationaux signataires de la convention, dorénavant à tous signataires ou non.



3 - actuellement par l’URPS le versement d’indemnités aux élus de l’URPS Médecins Réunion et un financement de leurs actions, dorénavant par les syndicats nationaux de référence.



4 - une politique à l’URPS Médecins rRéunion dorénavant encadrée, exclusivement centrée sur la défense et promotion à la réunion de l’exercice médical libéral.



Ces quatre revendications du SML Réunion en réponse à la défaillance de l’actuelle URPS Médecins Réunion, incapable d’assurer à La Réunion la promotion de la médecine libérale.



Des revendications du SML Réunion respectueuses quant à elles de la démocratie et du vote des médecins, et incontournables car seules à pouvoir garantir des syndicats nationaux puissants devenant franchement représentatifs, et une représentation syndicale régionale, assurée, transparente, crédible et efficace à l’URPS Médecins Réunion.